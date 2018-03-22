Фото: полиция выставила на продажу судно погранохраны по более выгодной цене

ФОТО: osta.ee

Судно Kati было до 16 февраля выставлено на продажу на портале аукционов osta.ee по стартовой цене 165 000 евро, но предложений не поступило. Сейчас Kati вновь выставили на продажу по стартовой цене 132 000 евро, предложения принимаются до 16 мая.

«Пограничное судно Kati было построено в 1966 году, средний срок эксплуатации составляет 25-30 лет. Судно находится в хорошем состоянии, но в связи с тем, что этим летом ему на смену придет новое судно, мы решили выставить Kati на продажу. Новое судно быстрее, устойчивее к морским условиям, более многофункционально, для его современных устройств и машин проще найти запчасти», - сообщила BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик в преддверии прошлого аукциона.