Российский олигарх может купить итальянский гранд "Милан"

Фактическим владельцем и президентом "Милана" является Ли Юнхун, однако в прессе ходят слухи о финансовых проблемах китайского бизнесмена. Клуб и холдинговая компания Rossoneri Sport, принадлежащая Ли Юнхуну, задолжала фонду Elliott Management 303 миллиона евро. Если к октябрю этот долг не будет погашен, фонд может стать новым владельцем клуба.

Как уточняет Libero, Усманов, владеющий 30% акций лондонского "Арсенала", намерен приобрести итальянскую команду, если Ли Юнхун будет вынужден отказаться от нее. В этом Усманову может помочь представитель Elliott Management Пол Сингер, с которым российский бизнесмен находится в хороших отношениях.