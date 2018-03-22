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Российский олигарх может купить итальянский гранд "Милан"

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ФОТО: Iliya Pitalev/Sputnik

Российский предприниматель Алишер Усманов проявляет интерес к покупке итальянского футбольного клуба "Милан", сообщает Football Italia.

Фактическим владельцем и президентом "Милана" является Ли Юнхун, однако в прессе ходят слухи о финансовых проблемах китайского бизнесмена. Клуб и холдинговая компания Rossoneri Sport, принадлежащая Ли Юнхуну, задолжала фонду Elliott Management 303 миллиона евро. Если к октябрю этот долг не будет погашен, фонд может стать новым владельцем клуба.

Как уточняет Libero, Усманов, владеющий 30% акций лондонского "Арсенала", намерен приобрести итальянскую команду, если Ли Юнхун будет вынужден отказаться от нее. В этом Усманову может помочь представитель Elliott Management Пол Сингер, с которым российский бизнесмен находится в хороших отношениях.

Кроме того, по сведениям calciomercato.com, 64-летний Усманов также подумывает о покупке испанского футбольного клуба "Севилья".

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