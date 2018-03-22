Умело заметавший следы магазинный вор позорно попался

19 марта оператор видеоохраны G4S Ольга заметила в одном из торговых центров Таллинна подозрительного покупателя. Выбиравший в торговом зале футболки Hugo Boss молодой человек был сконцентрирован не на изучении товара, а на инспектировании потолка и окрестностей магазина. Молодой человек примерил две футболки, вернул их в торговый зал и вышел из магазина. И хотя сначала могло показаться, что подозрения в отношении покупателя были безосновательными, опытному охраннику его поведение не понравилось, и Ольга решила на всякий случай продолжить слежение. Покупатель резко развернулся и отправился напрямую к футболкам, снял со спины рюкзак и начал возиться у полок, будто хотел что-то спрятать. После этого он пошел в расположенный в торговом центре продуктовый магазин, взял там два изделия и, спрятавшись за двумя клиентами, прошел мимо касс.