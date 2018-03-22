Умело заметавший следы магазинный вор позорно попался

Многоопытный оператор видеоохраны предотвратил кражу футболки Hugo Boss в столичном торговом центре, пишет Postimees.
И хотя магазинный вор упорно старался замести следы, его удалось заметить охранникам фирмы G4S при помощи видеокамеры.
19 марта оператор видеоохраны G4S Ольга заметила в одном из торговых центров Таллинна подозрительного покупателя. Выбиравший в торговом зале футболки Hugo Boss молодой человек был сконцентрирован не на изучении товара, а на инспектировании потолка и окрестностей магазина. Молодой человек примерил две футболки, вернул их в торговый зал и вышел из магазина. И хотя сначала могло показаться, что подозрения в отношении покупателя были безосновательными, опытному охраннику его поведение не понравилось, и Ольга решила на всякий случай продолжить слежение. Покупатель резко развернулся и отправился напрямую к футболкам, снял со спины рюкзак и начал возиться у полок, будто хотел что-то спрятать. После этого он пошел в расположенный в торговом центре продуктовый магазин, взял там два изделия и, спрятавшись за двумя клиентами, прошел мимо касс.
На выходе из торгового центра к покупателю подошел сотрудник охранной фирмы G4S Артур. Молодой человек попытался убежать, но не успел сделать и десяти шагов, как охранник преградил ему путь. Вместе с пришедшим на выручку коллегой он надел на вора наручники.
Во время осмотра вещей задержанного в комнате охраны из его рюкзака достали футболку Hugo Boss вместе с вешалкой и украденные в продуктовом магазине вещи. Таким образом была предотвращена кража на сумму более 40 евро. Охранники передали вора полиции.
Оператор видеохраны Ольга, имеющая 14-летний стаж работы, опытный взгляд которой не пропустил подозрительного молодого человека, в этом году предотвратила кражи на общую сумму почти в 3000 евро.