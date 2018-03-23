Налетай! Город продает свое имущество

В здании по улице Лай, 11 предлагаются две квартирные собственности, реальные части которых составляют жилое помещение площадью 126,5 кв.м и нежилое помещение площадью 98,8 кв.м, начальной стоимостью соответственно 214 900 евро и 189 300 евро. Здание признано памятником архитектуры.

В доме по улице Нунне, 11 https://maps.google.com/?q=Nunne+tn+11&entry=gmail&source=g // 11a // 11b по начальной цене 64 900 евро предлагается квартирная собственность с реальной частью в виде жилого помещения площадью 27,8 кв. м. Здание также признано памятником архитектуры.

Квартирная собственность по адресу улица Мюйривахе,19 https://maps.google.com/?q=M%C3%BC%C3%BCrivahe+tn+19&entry=gmail&source=g //улица Сауна, 6-6 https://maps.google.com/?q=Sauna+tn+6-6&entry=gmail&source=g с реальной частью в виде жилого помещения в 14,3 кв.м предлагается по начальной цене 31 700 евро. Недвижимость находится в зоне охраны памятников старины, и все здание с дворовым ансамблем признано памятником архитектуры.

Единым объектом продаются квартирные собственности в доме по улице Туукри, 1 с реальной частью в виде жилых помещений площадью 37,3 кв.м и 49,30 кв.м и начальной ценой 166 700 евро. На этом участке детальной планировкой предусматривается здание высотой до 6 этажей с офисными помещениями и квартирами (в пределах восьми). На основных чертежах имеющееся здание обозначено, как подлежащее сносу.

По начальной цене 38 200 евро предлагается квартирная собственность на улице Роху,27 https://maps.google.com/?q=Rohu+tn+27&entry=gmail&source=g

// 27a-1 с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 24,7 кв. м.

В Ласнамяэ на продажу выставлена за 210 тысяч евро недвижимость по улице Пунане, 68 - земля коммерческого назначения площадью 3798 кв. м. Право застройки на ней установлено в пользу ПТ "Кийли лаод", недвижимость также обременена правом личного пользования в пользу ПТ "Электрилеви". Здание на участке является существенной частью права застройки.