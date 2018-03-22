Место выбрано: осенью в Ласнамяэ планируется открытие пункта обмена шприцев

Институт развития здоровья (TAI) и власти столичного района Ласнамяэ нашли подходящую территорию, на которой разместится пункт обмена шприцев (официальное название - Центр снижения вреда). Временное модульное здание планируется установить на улице Пласти неподалеку от Петербургского шоссе, возможно, уже этой осенью.
"У нас было несколько вариантов в этом микрорайоне, но теперь выбор сделан в пользу определенного участка. Все необходимые предварительные соглашения для того, чтобы открыть центр снижения вреда в указанном месте, получены", - сказала в четверг, 22 марта, корреспонденту портала rus.err.ee представитель TAI Геа Отса.
Выбранное место находится на достаточном удалении от жилых зданий, в то же время туда можно добраться на общественном транспорте, машине или же дойти пешком.