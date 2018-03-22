Место выбрано: осенью в Ласнамяэ планируется открытие пункта обмена шприцев

"У нас было несколько вариантов в этом микрорайоне, но теперь выбор сделан в пользу определенного участка. Все необходимые предварительные соглашения для того, чтобы открыть центр снижения вреда в указанном месте, получены", - сказала в четверг, 22 марта, корреспонденту портала rus.err.ee представитель TAI Геа Отса.