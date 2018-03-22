Загрызли 60 собак: бойня, которую устроили два волка в Ляэне-Вирумаа, не сравнится с убийствами этого года

В 2004-2005 годах в Ляэне-Вирумаа волки загрызли около 60 собак в районе Лаэквере, Симуна, Кяру и Салла. В какой-то момент нападения стали столь привычными, что об исчезновении очередного пса уже не заговаривали, многие об этом и не сообщали, пишет Postimees.

«В некоторых домах в разное время убивали даже по две, а то и по три собаки», - говорит занимавшийся тогдашними случаями Кюбарсепп.

В журналистике того времени не обошлось без слухов и домыслов. Где-то говорилось, что собак убивает гибрид собаки и волка, а в некоторых заметках утверждалось, что орудует крупная волчья стая. Но Кюбарсепп оба эти предположения отвергает. «Это были чистокровные волки, в этом нет вопросов», - говорит он.

На территории, о которой идет речь, жили волк, волчица и их потомство – всего 10-12 животных. Это количество характерно для стаи совершенно обычных размеров, говорит Кюбарсепп. Сама стая не враждовала с местными собаками. Убийцами своих одомашненных собратьев были два хищника. «Не знаю, что происходило в их головах и почему они начали себя так вести», - говорит Кюбарсепп.

На волков открыли охоту, некоторые были застрелены. Но убийства собак продолжались. Большой проблемой тогда было отсутствие снега, из-за чего выйти на хищников по следам было очень сложно. Однако вечно так продолжаться не могло, и спустя какое-то время выяснилось, что убийцами собак были два волка.

После того, как их застрелили, владельцы собак вздохнули свободнее. «Когда волков застрелили, было хорошо видно, что их зубы разрушены из-за того, что они грызли цепи. Все это время, пока они устраивали это представление, они сильно вредили и сами себе», - говорит Кюбарсепп.

Что заставляет волков убивать собак?

Однозначного ответа на вопрос о том, что заставляет волка нападать и убивать собак, нет. Случаи, когда волки убивали и ели собак, бывали всегда, в этом нет ничего необычного. Одной из причин, по словам Кюбарсеппа, может быть то, что волк видит в собаке непосредственного конкурента за территорию. В случае крупного хищника очень важно пространство, в котором он живет. У него своя территория, других животных он воспринимают как захватчиков, предоставляющих угрозу для его пищевых ресурсов.

«Чем меньше пищевой ресурс, тем агрессивнее столкновения с захватчиками», - говорит Кюбарсепп.

Например, в Финляндии главная добыча волков – лоси. И взятые охотниками собаки представляют для волков большую угрозу. «Как правило, в тамошних лесах и так мало еды, и конфликты возникают быстро», - говорит он. Поэтому и неудивительно, что волки разыскивают собак по лаю и убивают. Такая же ситуация и в Канаде и в Северной Америке.

Второй причиной нападений волков на собак может быть то, что волку начинает нравиться вкус собачатины, и он начинает питаться практически одними собаками. Третья возможная причина – зачистка территории, когда волчья стая переселяется в новую зону, где раньше не было волков. В ходе таких зачисток могут уничтожать всех нежеланных обитателей территории, в том числе и собак.

Но этим список причин, разумеется, не ограничивается. Поводов для нападения может быть очень много, но людям их сложно понять. Не хватает и исследований на эту тему, потому что провести их почти невозможно.

Так что, несмотря на то, что в СМИ сейчас участились истории об атаках волков на собак, на самом деле ситуация не настолько ужасна, считает Кюбарсепп, добавляя, что в течение последних лет не было систематических убийств.

Недавний ажиотаж по поводу волков вызывает у Кюбарсеппа разочарование. «Создается образ страшного кровожадного чудовища, но тем не менее волк таковым не является. Просто животное – как и любое другое».