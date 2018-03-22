Загрызли 60 собак: бойня, которую устроили два волка в Ляэне-Вирумаа, не сравнится с убийствами этого года

Более десяти лет назад в Ляэне-Вирумаа произошла серия кровавых нападений: за полтора года волки загрызли около 60 собак. Другого столь экстремального примера главный специалист отдела живой природы Эстонского агентства окружающей среды Марко Кюбарсепп привести не смог. Но несмотря на эту бойню Кюбарсепп говорит, что волки – не кровожадные чудовища.
В 2004-2005 годах в Ляэне-Вирумаа волки загрызли около 60 собак в районе Лаэквере, Симуна, Кяру и Салла. В какой-то момент нападения стали столь привычными, что об исчезновении очередного пса уже не заговаривали, многие об этом и не сообщали, пишет Postimees.
«В некоторых домах в разное время убивали даже по две, а то и по три собаки», - говорит занимавшийся тогдашними случаями Кюбарсепп.
В журналистике того времени не обошлось без слухов и домыслов. Где-то говорилось, что собак убивает гибрид собаки и волка, а в некоторых заметках утверждалось, что орудует крупная волчья стая. Но Кюбарсепп оба эти предположения отвергает. «Это были чистокровные волки, в этом нет вопросов», - говорит он.
На территории, о которой идет речь, жили волк, волчица и их потомство – всего 10-12 животных. Это количество характерно для стаи совершенно обычных размеров, говорит Кюбарсепп. Сама стая не враждовала с местными собаками. Убийцами своих одомашненных собратьев были два хищника. «Не знаю, что происходило в их головах и почему они начали себя так вести», - говорит Кюбарсепп.
На волков открыли охоту, некоторые были застрелены. Но убийства собак продолжались. Большой проблемой тогда было отсутствие снега, из-за чего выйти на хищников по следам было очень сложно. Однако вечно так продолжаться не могло, и спустя какое-то время выяснилось, что убийцами собак были два волка.
После того, как их застрелили, владельцы собак вздохнули свободнее. «Когда волков застрелили, было хорошо видно, что их зубы разрушены из-за того, что они грызли цепи. Все это время, пока они устраивали это представление, они сильно вредили и сами себе», - говорит Кюбарсепп.
Что заставляет волков убивать собак?
Однозначного ответа на вопрос о том, что заставляет волка нападать и убивать собак, нет. Случаи, когда волки убивали и ели собак, бывали всегда, в этом нет ничего необычного. Одной из причин, по словам Кюбарсеппа, может быть то, что волк видит в собаке непосредственного конкурента за территорию. В случае крупного хищника очень важно пространство, в котором он живет. У него своя территория, других животных он воспринимают как захватчиков, предоставляющих угрозу для его пищевых ресурсов.
«Чем меньше пищевой ресурс, тем агрессивнее столкновения с захватчиками», - говорит Кюбарсепп.
Например, в Финляндии главная добыча волков – лоси. И взятые охотниками собаки представляют для волков большую угрозу. «Как правило, в тамошних лесах и так мало еды, и конфликты возникают быстро», - говорит он. Поэтому и неудивительно, что волки разыскивают собак по лаю и убивают. Такая же ситуация и в Канаде и в Северной Америке.
Второй причиной нападений волков на собак может быть то, что волку начинает нравиться вкус собачатины, и он начинает питаться практически одними собаками. Третья возможная причина – зачистка территории, когда волчья стая переселяется в новую зону, где раньше не было волков. В ходе таких зачисток могут уничтожать всех нежеланных обитателей территории, в том числе и собак.
Но этим список причин, разумеется, не ограничивается. Поводов для нападения может быть очень много, но людям их сложно понять. Не хватает и исследований на эту тему, потому что провести их почти невозможно.
Так что, несмотря на то, что в СМИ сейчас участились истории об атаках волков на собак, на самом деле ситуация не настолько ужасна, считает Кюбарсепп, добавляя, что в течение последних лет не было систематических убийств.
Недавний ажиотаж по поводу волков вызывает у Кюбарсеппа разочарование. «Создается образ страшного кровожадного чудовища, но тем не менее волк таковым не является. Просто животное – как и любое другое».
Нападения волков
По данным Департамента окружающей среды, с 1 октября 2017 года по 15 марта 2018 года волки загрызли 224 овцы, шесть коров, одну козу и двух собак.
С 1 октября 2016 по 15 марта 2017 года волки загрызли 246 овец, три коровы, одну козу и одну собаку.
В аналогичный период с 2015 по 2016 год волки загрызли 195 овец, девять коров и четыре козы.
Источник: Департамент окружающей среды