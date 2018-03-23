Нет, строители, вернувшиеся из Финляндии, не имеют никакого отношения к росту цен на недвижимость!

В опубликованном позавчера пресс-релизе фирмы Pindi Kinnisvara ее исполнительный директор Элари Удам сказал, что главной причиной повышения цен на строительные работы стали вернувшиеся из Финляндии строители, которые начали требовать себе равноценную финской зарплату. Так как на рынке труда квалифицированные строители в дефиците, по словам Удама, работодатели соглашались на требования рабочих, а повышение зарплат влекло за собой повышение цен на строительство вообще. А как следствие - и повышение цен на квартиры в новых домах.

Аналитик по недвижимости фирмы Uus Maa Ристо Вяхи с этими умозаключениями не согласен. Он считает, что причиной возвращения наших строителей из Финляндии послужил факт увеличения зарплат в Эстонии и вполне понятное желание жить вместе с семьей.

«В Финляндии тоже не очень сладко. Если один тамошний работодатель не хочет платить, строитель идет к тому, который платит. Это нормальная конкуренция, и квалифицированный рабочий играет в этом процессе определенную роль», - говорит Вяхи.

Он подтверждает, что зарплата в эстонском строительном секторе приближается к финской. «И никакого курьеза здесь нет, просто и жизнь, и экономика постоянно развиваются и движутся вперед», - сказал аналитик.

По мнению Вяхи, причиной повышения цен на недвижимость, роста стоимости строительства и повышения заработной платы в этом секторе стало быстрое сезонное строительство. «Проблема усугубляется тем, что государство только подбрасывает хвороста в огонь и усугубляет ситуацию еще больше. Так что если уж и говорить о буме, то строительный бум у нас налицо», - говорит он.