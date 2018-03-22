По всей Эстонии меняется время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны

"Для жителей Кейла и близлежащих населенных пунктов это удобная возможность, которая поможет сэкономить время и деньги, – сказал руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне. - В Кейласком пункте констеблей нельзя подавать ходатайства, но быстро и удобно ходатайство о получении ID-карты можно подать в нашей электронной среде обслуживания".

Ранее жители города Кейла, который относится к Ляэне-Харьюскому отделению полиции, должны были для получения готовых документов или разрешения на оружие обращаться в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне.

В пункте констеблей в городе Кейла (Кесквяльяк, 8A) готовые документы можно будет получить по средам и четвергам с 10 до 16 часов. Документы не выдаются в обеденный перерыв с 12.30 до 13 часов.

С апреля изменится время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии. В последний четверг каждого месяца бюро будут работать по новому графику: