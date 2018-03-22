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  • По всей Эстонии меняется время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны

По всей Эстонии меняется время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны Готовые документы можно будет получать и в Кейла!

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ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

С апреля изменяется время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии.  Также с 4 апреля департамент будет выдавать готовые удостоверяющие личность документы и в пункте констеблей города Кейла. 

"Для жителей Кейла и близлежащих населенных пунктов это удобная возможность, которая поможет сэкономить время и деньги, – сказал руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне. - В Кейласком пункте констеблей нельзя подавать ходатайства, но быстро и удобно ходатайство о получении ID-карты можно подать в нашей электронной среде обслуживания".

Ранее жители города Кейла, который относится к Ляэне-Харьюскому отделению полиции, должны были для получения готовых документов или разрешения на оружие обращаться в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в Таллинне.

В пункте констеблей в городе Кейла (Кесквяльяк, 8A) готовые документы можно будет получить по средам и четвергам с 10 до 16 часов. Документы не выдаются в обеденный перерыв с 12.30 до 13 часов.

С апреля изменится время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии. В последний четверг каждого месяца бюро будут работать по новому графику:

  • бюро обслуживания Идаской префектуры (Йыхви Нарва, Раквере) с 9.00 до 12.00; 
  • бюро обслуживания Лыунаской префектуры (Тарту, Йыгева, Пылва, Валга, Вильянди, Выру) с 9.00 до 12.00; 
  • бюро обслуживания Ляэнеской префектуры  (Пярну, Хаапсалу, Курессааре, Кярдла, Пайде, Рапла) с 9.00 до 12.00; 
  • бюро обслуживания Пыхьяской префектуры (Пинна, Таммсааре) с 13.00 до 17.00.

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