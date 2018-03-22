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Тюменский снег похоронил надежды Йоханесса Бо на мировое господство

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Победитель мужского спринта Мартен Фуркад

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В Тюмени стартовал последний, самый скандальный и самый ожидаемый финальный этап Кубка мира по биатлону.

В очень сложных метеоусловиях биатлонистам, стартовавшим в группе до пятидесятых номеров, было легче - снег валил не в таком темпе как во время старта второй группы биатлонистов, в которой затесался и Йоханнес Бо. Лыжня сделалась сложной для бега норвежца и уже сразу же с первой стрельбы Бо не справился ни с дыханием, ни с нервами и уехал на два штрафных круга. Норвежца подвело давление за результат: ему кровь из носу надо было обыграть Мартена Фуркада, чтобы остаться в гонке за первое место общего зачета...

К моменту начала гонки Бо, Фуркад уже был безоговорочным лидером мужского спринта,  обогнав соотечественника Симона Дестье на 33 секунды.
Бо, правда, пытался оставить себе теоретические шансы как на подиум в спринте, так и на первое место в тотале. Стойку норвежец прошел уже без волнения, но отыграть минуту у Фуркада был не в состоянии. Более того, норвежец на последних километрах устал и проиграл, заняв 13-е место, минуту и 22 секунды. Прав был великий Бьорндален, который перед началом спринта объявил, что победить Фуркада и прервать его многолетнюю гегемонию в биатлоне и на этот раз никому не удастся.
 

Немец Арнд Пайффер, преследующий Антона Шипулина в борьбе за третью строчку тотала, немного приблизился к россиянину, опередив Шипулина на две строчки протокола и 17 секунд, которые могут сыграть с Антоном злую шутку в субботнем пасьюте: разрыв по очкам и так был невелик, а теперь немец получил преимущество и в пасьюте...

Лучшим из россиян стал, кстати, не Шипулин, а заехавший в цветы Максим Цветков, на девятом месте закончил гонку и Александр Логинов. Лучший юниор мира 2017-2018, Игорь Малиновский, финишировал 52-м.

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