Тюменский снег похоронил надежды Йоханесса Бо на мировое господство

В очень сложных метеоусловиях биатлонистам, стартовавшим в группе до пятидесятых номеров, было легче - снег валил не в таком темпе как во время старта второй группы биатлонистов, в которой затесался и Йоханнес Бо. Лыжня сделалась сложной для бега норвежца и уже сразу же с первой стрельбы Бо не справился ни с дыханием, ни с нервами и уехал на два штрафных круга. Норвежца подвело давление за результат: ему кровь из носу надо было обыграть Мартена Фуркада, чтобы остаться в гонке за первое место общего зачета...

К моменту начала гонки Бо, Фуркад уже был безоговорочным лидером мужского спринта, обогнав соотечественника Симона Дестье на 33 секунды.

Бо, правда, пытался оставить себе теоретические шансы как на подиум в спринте, так и на первое место в тотале. Стойку норвежец прошел уже без волнения, но отыграть минуту у Фуркада был не в состоянии. Более того, норвежец на последних километрах устал и проиграл, заняв 13-е место, минуту и 22 секунды. Прав был великий Бьорндален, который перед началом спринта объявил, что победить Фуркада и прервать его многолетнюю гегемонию в биатлоне и на этот раз никому не удастся.



Немец Арнд Пайффер, преследующий Антона Шипулина в борьбе за третью строчку тотала, немного приблизился к россиянину, опередив Шипулина на две строчки протокола и 17 секунд, которые могут сыграть с Антоном злую шутку в субботнем пасьюте: разрыв по очкам и так был невелик, а теперь немец получил преимущество и в пасьюте...