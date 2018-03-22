В заседании делегации ЕС — Россия приняли участие шесть из 60 членов

«На заседании парламентской делегации ЕС - Россия четыре депутата. Четыре из шестидесяти. И сколько-то стаффа. Тема - выборы президента России. О, забыла президиум - там ещё два",- написала в четверг в социальных сетях член делегации, избранная в Эстонии депутат Европейского парламента Яна Тоом.

В Европейском парламенте как и во всем ЕС усилилась критика в адрес России Европейский парламент не направлял своих наблюдателей на состоявшиеся 18 марта выборы президента России. Председатель парламентской делегации Отмар Карас еще в начале февраля выступил с заявлением, в котором призвал Россию прекратить перед выборами оказывать давление на оппозиционных политиков и правозащитников.