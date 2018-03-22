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В заседании делегации ЕС — Россия приняли участие шесть из 60 членов

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Владимир Путин.

ФОТО: Scanpix/AP

В четверг заседании парламентской делегации ЕС — Россия в Европарламенте приняла участие только десятая часть состава делегации.

«На заседании парламентской делегации ЕС - Россия четыре депутата. Четыре из шестидесяти. И сколько-то стаффа. Тема - выборы президента России. О, забыла президиум - там ещё два",- написала в четверг в социальных сетях член делегации, избранная в Эстонии депутат Европейского парламента Яна Тоом.

«Это не прогул. Это полное отсутствие интереса»,- отметила член Центристской партии Яна Тоом.

В Европейском парламенте как и во всем ЕС усилилась критика в адрес России Европейский парламент не направлял своих наблюдателей на состоявшиеся 18 марта выборы президента России. Председатель парламентской делегации Отмар Карас еще в начале февраля выступил с заявлением, в котором призвал Россию прекратить перед выборами оказывать давление на оппозиционных политиков и правозащитников.

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