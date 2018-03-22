Парадокс: дети с инвалидностью не получают пособие в случае потери кормильца
22 марта 2018 г., 17:15
Если здоровый ребенок получает пособие по потере кормильца, то больной ребенок – нет, так как ему выплачивается пенсия по инвалидности. Министерство социальных дел анализирует, обоснована ли в определенных случаях выплата двух пенсий.
Причина в том, что по закону две пенсии одновременно платить нельзя. Вот и получается, что здоровый ребенок получает в такой ситуации пособие, а больной – нет. Хорошая новость в том, что после истории, которую сняла съемочная группа передачи "Очевидец", Минсоцдел пообещало изменить закон и найти возможность помочь несовершеннолетним в такой ситуации, передает Rus.ERR.