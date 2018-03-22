Парадокс: дети с инвалидностью не получают пособие в случае потери кормильца

Причина в том, что по закону две пенсии одновременно платить нельзя. Вот и получается, что здоровый ребенок получает в такой ситуации пособие, а больной – нет. Хорошая новость в том, что после истории, которую сняла съемочная группа передачи "Очевидец", Минсоцдел пообещало изменить закон и найти возможность помочь несовершеннолетним в такой ситуации, передает Rus.ERR.