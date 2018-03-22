Большие перемены: вступило в силу постановление об отмене в ЕС геоблокирования

В четверг вступило в силу общеевропейское постановление об отмене геоблокировки, которое не разрешает устанавливать при продаже товаров и услуг различные ограничения в зависимости от гражданства, места жительства или местоположения клиентов.
По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, отмена различных ограничений продажи больше всего скажется на выборе товаров жителями стран Центральной Европы. «Отменяющее геоблокирование постановление означает, что действующим в ЕС продавцам не разрешается ограничивать доступ клиентам к своим товарам и услугам только по признаку их гражданства или места жительства», - отметила Симсон.
«Для обычного человека выбор товаров расширится в первую очередь при оформлении покупок в интернет-магазинах, а продавцам будет запрещено исключать из своего списка менее крупные рынки», - добавила она.
Пункты вступающего в четверг в силу постановления станут обязательными для продавцов с декабря 2018 года. В Эстонии в связи с этим новшеством будет уточнен Закон о защите потребителей.
Вести надзор за исполнением постановления в Эстонии станет Департамент защиты потребителей, который будет оказывать потребителям практическую помощь в связи с ним и проверять действия торговых предприятий и поставщиков услуг.
Важно отметить, что запрет на геоблокирование не коснется тех товаров и услуг, ограничение в отношении которых оправданно. Определенные группы товаров и услуг в некоторых странах могут быть под запретом и в этом случае их там продавать нельзя и впредь. Кроме того, постановление не вводит обязанность поставлять продукцию в зарубежные страны.
Постановление не отменяет ограничения на продажу защищенного авторским правом содержания — речь идет о фильмах, музыкальных произведениях, компьютерных играх и книгах, в том числе, электронных книгах, однако работа в этом направлении продолжается. Геоблокирование на этих платформах не будет отменено, скорее всего, раньше 2020 года.
Отменить геоблокирование и переадресацию при покупке Европарламент намерен до конца 2018 года.