Большие перемены: вступило в силу постановление об отмене в ЕС геоблокирования

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, отмена различных ограничений продажи больше всего скажется на выборе товаров жителями стран Центральной Европы. «Отменяющее геоблокирование постановление означает, что действующим в ЕС продавцам не разрешается ограничивать доступ клиентам к своим товарам и услугам только по признаку их гражданства или места жительства», - отметила Симсон.

«Для обычного человека выбор товаров расширится в первую очередь при оформлении покупок в интернет-магазинах, а продавцам будет запрещено исключать из своего списка менее крупные рынки», - добавила она.

Пункты вступающего в четверг в силу постановления станут обязательными для продавцов с декабря 2018 года. В Эстонии в связи с этим новшеством будет уточнен Закон о защите потребителей.

Вести надзор за исполнением постановления в Эстонии станет Департамент защиты потребителей, который будет оказывать потребителям практическую помощь в связи с ним и проверять действия торговых предприятий и поставщиков услуг.

Важно отметить, что запрет на геоблокирование не коснется тех товаров и услуг, ограничение в отношении которых оправданно. Определенные группы товаров и услуг в некоторых странах могут быть под запретом и в этом случае их там продавать нельзя и впредь. Кроме того, постановление не вводит обязанность поставлять продукцию в зарубежные страны.

Постановление не отменяет ограничения на продажу защищенного авторским правом содержания — речь идет о фильмах, музыкальных произведениях, компьютерных играх и книгах, в том числе, электронных книгах, однако работа в этом направлении продолжается. Геоблокирование на этих платформах не будет отменено, скорее всего, раньше 2020 года.