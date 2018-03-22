Гнев и отчаяние: российский биатлонист не смог сдержать слез после гонки

«Может, есть задача попасть в масс-старт. Думаю, не побегу пасьют – нет сил бороться, нет сил совершенно. Если попаду в масс-старт – возможно, стартану. Не попаду – будем дальше работать.

У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь, – рассказал со слезами на глазах Бабиков в эфире «Матч ТВ». - Огорчение и печаль в моменты трудностей на трассе. Но потом ты продолжаешь верить, любить свое дело и верить, что дальше будет лучше, что ты найдешь выход из этой ситуации. Потому что ты уже был на позиции выше, ты знаешь, каково это. Просто нужно снова найти путь туда.

Контакт с тренерским штабом? После середины сезона это односторонняя дорога. Работай как хочешь. Кто-то считает, что я виноват в этих результатах, поэтому я должен сам искать выход. Я пытаюсь его сам найти. Я верю, что весной это изменится, и мы будем работать вместе, найдутся люди, которые помогут.

Мы все работали, но вся ответственность лежит на плечах спортсменов – это нужно понимать. Не согласен с утверждением, что выигрывает спортсмен, проигрывает тренер. У нас все-таки проигрывает тоже спортсмен. И, может, выигрывает тренер».