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Премьер-министр Эстонии: вероятны новые санкции против России

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Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг по прибытии в Брюссель на заседание Европейского совета сказал, что лидеры Европейского союза могут на своей встрече обсудить вероятные новые санкции против России в связи с отравлением в Солсбери.

"Надеюсь, что эти дебаты могут состояться сегодня - сказал Ратас, отвечая на вопрос национального вещания ERR. -  Очень надеюсь, что Совет Европейского союза примет сегодня единую и сильную позицию по этому вопросу".

"Мы полностью осуждаем случай с отравлением. Мы верим своим партнерам, мы доверяем той информации, которую предоставляет нам Великобритания",- подчеркнул глава правительства Эстонии.

Ратас напомнил, что он решил отказаться от планировавшегося визита в Россию в рамках празднования столетия Эстонской Республики.

Президент Совет ЕС Дональд Туск в распространенном на этой неделе обращении к главам правительств отметил, что наряду с выражением полной солидарности Великобритании в связи с отравлением в Солсбери ЕС должен сделать из этого «операционные выводы».

"Поэтому я предлагаю усилить готовность относительно опасностей в химической, бактериологической, радиационной и ядерной сферах, в том числе усилить сотрудничество через институты ЕС, между странами-членами и с НАТО. Мы также должны крепить нашу дееспособность в противостоянии гибридным угрозам, в том числе в киберсфере, стратегических коммуникациях и в контрразведке", - написал Туск.

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери, оба находятся в больнице в критическом состоянии.

По сообщению правительства Британии, все указывает на причастность Москвы к отравлению, российское правительство отказалось разъяснять, каким образом разработанное с Советском Союзе для военных целей нервно-паралитическое вещество «Новичок» было использовано в Великобритании. По заявлению Лондона, у России были для этого нападения возможность, мотив и желание.

Апеллируя к солидарности союзников из ЕС, премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг заявила, что исходящая из России угроза "не знает государственных границ".

"Ясно, что российская угроза не знает государственных границ и в действительность случай с отравлением в Солсбери является частью российской агрессии против Европы и ближайших соседей", - сказала Мэй прибывшим на заседание Европейского совета журналистам.

В связи с инцидентом Великобритания выслала 23 российских дипломата и членов их семей — в общей сложности около 80 человек - и прервала контакты с Москвой на высшем уровне.

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