Чен выиграл короткую программу, Коляда не упал

Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Милане: «Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали. Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею. В произвольной буду делать такой же набор, как и на Олимпиаде. Чтобы попасть на пьедестал, нужно не думать о пьедестале, как бы это странно ни звучало. Просто надо делать свою работу», – рассказал Коляда.