Чен выиграл короткую программу, Коляда не упал

Мужчины показали на Чемпионате мира по фигурному катанию короткую программу.
Победил американец Нэтан Чен, Михаил Коляда отстает на 1,88 балла. Тройку замкнул еще один американец Винсент Чжоу. Шома Уно из Японии, получивший травму на тренеровке в Милане, на старт все таки вышел, но показал пятый результат.
Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Милане: «Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали. Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею. В произвольной буду делать такой же набор, как и на Олимпиаде. Чтобы попасть на пьедестал, нужно не думать о пьедестале, как бы это странно ни звучало. Просто надо делать свою работу», – рассказал Коляда.
Мужчины
Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 101,94
2. Михаил Коляда (Россия) – 100,08
3. Винсент Чжоу (США) – 96,78
4. Цзинь Боян (Китай) – 95,85
5. Шома Уно (Япония) – 94,26
6. Киган Мессинг (Канада) – 93,00
7. Алексей Быченко (Израиль) – 90,99
8. Миша Ге (Узбекистан) – 86,01
9. Денис Васильев (Латвия) – 84,25
10. Александр Майоров (Швеция) – 82,71