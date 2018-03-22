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  • Фото: в Таллинне перевернулся автомобиль, образовались огромные пробки

Фото: в Таллинне перевернулся автомобиль, образовались огромные пробки Дополнено в 19:02!

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В Таллинне на Ярвевана-теэ, возле виадука на Пярнуском шоссе перевернулась легковая машина, в результате чего образовались огромные пробки. 

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что сообщение об аварии поступило в 17.51. По предварительным данным, автомобиль перевернулся по столкновения с другой машиной. 

Медики скорой помощи осмотрели его на месте происшествия.

Прибывшие на место спасатели поставили автомобиль вновь на колеса. 

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