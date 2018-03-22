Фото: в Таллинне перевернулся автомобиль, образовались огромные пробки Дополнено в 19:02!
22 марта 2018 г., 18:35
В Таллинне на Ярвевана-теэ, возле виадука на Пярнуском шоссе перевернулась легковая машина, в результате чего образовались огромные пробки.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что сообщение об аварии поступило в 17.51. По предварительным данным, автомобиль перевернулся по столкновения с другой машиной.
Медики скорой помощи осмотрели его на месте происшествия.
Прибывшие на место спасатели поставили автомобиль вновь на колеса.