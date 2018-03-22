Центральная криминальная полиция задержала лидера эстонской преступной группировки

Согласно подозрению, 52-летний Олег Мартовой и 44-летний Эдуард сформировали в конце сентября 2016 года преступную группировку, которая занималась контрабандой алкоголя и продажей в больших количествах различных наркотических веществ в Балтии и Скандинавии, передает ERR.

Вместе с Мартовым и Эдуардом были задержаны ранее судимый за наркопреступление 43-летний Марко, ранее не наказанный в уголовном порядке старший брат Олега Мартового 56-летний Сергей Мартовой, без действующих наказаний 51-летний Алексей и неоднократно наказанный за преступления против личности 32-летний Тимофей.