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  • Центральная криминальная полиция задержала лидера эстонской преступной группировки

Центральная криминальная полиция задержала лидера эстонской преступной группировки Дополнено в 19:09!

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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Сотрудники Центральной криминальной полиции и криминального бюро Пыхьяской префектуры во вторник задержали известного в преступном мире Олега Мартового и еще пять мужчин, которых подозревают в причастности к преступной группировки, занимающейся оборотом наркотических средств и контрабандного алкоголя.

Согласно подозрению, 52-летний Олег Мартовой и 44-летний Эдуард сформировали в конце сентября 2016 года преступную группировку, которая занималась контрабандой алкоголя и продажей в больших количествах различных наркотических веществ в Балтии и Скандинавии, передает ERR.

Вместе с Мартовым и Эдуардом были задержаны ранее судимый за наркопреступление 43-летний Марко, ранее не наказанный в уголовном порядке старший брат Олега Мартового 56-летний Сергей Мартовой, без действующих наказаний 51-летний Алексей и неоднократно наказанный за преступления против личности 32-летний Тимофей.

Представитель Центральной криминальной полиции Аго Лейс сказал «Актуальной камере», что расследование было начато в 2016 году, на это недели прошли обыски в почти в 20 связанных с подозреваемыми местах, в сотрудничестве с Пыхьяской префектурой продолжаются различные производственные мероприятия и сбор доказательств.

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