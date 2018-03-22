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  • Фото: в Тарту пьяный водитель спровоцировал ДТП

Фото: в Тарту пьяный водитель спровоцировал ДТП

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Сегодня около 15 часов в Тарту на мосту Кроонуайя  произошло ДТП: водитель фургона Citroën врезался в ехавший впереди автомобиль Toyota.

Хотя повреждения Toyota были минимальны, находившиеся в машине люди вызвали полицию, поскольку у водителя Citroën были признаки алкогольного опьянения, передает Tartu Postimees.

Прибывший на место полицейский патруль установил, что водитель находится в состоянии криминального алкогольного опьянения. Он признал свою вину и был доставлен к следователю, а потом в вытрезвитель.

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