Фото: в Тарту пьяный водитель спровоцировал ДТП

Хотя повреждения Toyota были минимальны, находившиеся в машине люди вызвали полицию, поскольку у водителя Citroën были признаки алкогольного опьянения, передает Tartu Postimees .

Прибывший на место полицейский патруль установил, что водитель находится в состоянии криминального алкогольного опьянения. Он признал свою вину и был доставлен к следователю, а потом в вытрезвитель.