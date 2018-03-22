Убийство в Ласнамяэ: экс-полицейский окончательно оправдан

22 ноября окружной суд оправдал Хылпуса по предъявленному ему обвинению, поскольку, по мнению суда, следствию не удалось найти неопровержимых доказательств его вины и причастности к описанному в приговоре преступлению, относительно вины Хылпуса имеются сомнения, которые в ходе следствия устранить не удалось. В соответствии с законом, все неподтвержденные сомнения следует толковать в пользу обвиняемого. Пыхьяская окружная прокуратура была не согласна с этим оправдательным приговором, однако Госсуд отказался сегодня принять в производство кассационную жалобу прокуратуры.

Окружной суд пришел к выводу, что при обсуждении уголовного дела и при вынесении 10 августа этого года Харьюским уездным судом приговора были существенно нарушено уголовно-процессуальное право и неверно применены положения материального права. Уездный суд при принятии решения допустил ошибку относительно обязательности обоснования и это, по оценке коллегии, рассматривается как серьезное нарушение уголовно-процессуального права.

Доказательства уездный суд оценил односторонне и исходя из заранее сформированного предубеждения. В свою очередь, это привело к тому, что уездный суд не рассмотрел по сути версии, выдвинутые защитой. Безосновательно суд отклонил и ходатайство защитника назначить экспертизу ДНК для выяснения истины.

Коллегия суда согласилась с мнением защитников Хыльпуса, отметив, что уездный суд должен был проанализировать, имело ли вообще в данном случае поведение, которое можно было бы квалифицировать как подсудное.

«Очевидно, что возможность инстинктивного хватательного движения не является единственно верной версией как по отношению к действиям пострадавшего, так и обвиняемого. До тех пор, пока однозначного толкования данного эпизода нет, нельзя исключить как одну, так и другую версию происшедшего».

Коллегия суда не посчитала необходимым возвращать дело в уездный суд для повторного рассмотрения. Как считает суд, в данном деле нет возможности собрать в достаточном количестве новые доказательства, а на основании имеющихся доказательств виновным Хылпуса признать невозможно.

Защита Хылпуса добивалась отмены уездного суда и признания его невиновным.

Согласно обвинению Хылпус около 20 часов 23 сентября прошлого года в подъезде дома по адресу Маяка, 44 в Таллинне выстрелил в грудь другому мужчине. Жертва скончалась на месте. Хылпус не признал себя виновным.

Харьюский уездный суд 10 августа этого года признал Хылпуса виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам заключения.

После того, как окружной суд вынес оправдательный приговор, в пользу Хылпуса была назначена сумма компенсации понесенных расходов на период следствия в размере почти 12 200 евро. Ему также должна быть выплачена компенсация за моральный ущерб, нанесенный ему лишением свободы из расчета 30,40 евро в день, что в сумме составило 16 784,40 евро.