Фото: улицы Ласнамяэ заполонили полицейские

Защитники правопорядка и помощники полицейских отправились в микрорайон Катлери сегодня около 18 часов. По словам Ингел, сегодняшняя инициатива не несет в себе цели наказать, а пообщаться, объяснить и предупредить людей.

Также Ингел говорит, что, например, кражи из автомобилей можно избежать, если общество само будет обращать внимание на оставленные в автомобилях вещи. «Например, скажет один сосед другому, что тот оставил вещи в машине. Для воров нет разницы, что оставили в машине. Даже если это малоценная вещь, есть большая вероятность, что автомобиль взломают. Обмен информацией между соседями может предотвратить это», – сказала Ингел, добавляя, что надеется на появление подобных групп активистов и в других микрорайонах Ласнамяэ.