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Фото: улицы Ласнамяэ заполонили полицейские

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Полицейские сегодня отправились в Ласнамяэ, чтобы напомнить о действующих во дворах правилах, обратить внимание на безопасность пешеходов и пообщаться с местными жителями, чтобы повысить уровень осведомленности людей о возможных опасностях, пишет Postimees.

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Пыхъяской префектуры Маргарита Ингел отметила, что за безопасность отвечают не только полицейские, но и каждый человек.

Защитники правопорядка и помощники полицейских отправились в микрорайон Катлери сегодня около 18 часов. По словам Ингел, сегодняшняя инициатива не несет в себе цели наказать, а пообщаться, объяснить и предупредить людей.

Идея отправиться полицейским в микрорайон Катлери возникла, когда активные жители стали сообщать полиции о проблемах их района. В основном местных жителей беспокоят связанные с дорожным движением проблемы, например, водители-лихачи, неправильная парковка и т. д.

Также Ингел говорит, что, например, кражи из автомобилей можно избежать, если общество само будет обращать внимание на оставленные в автомобилях вещи. «Например, скажет один сосед другому, что тот оставил вещи в машине. Для воров нет разницы, что оставили в машине. Даже если это малоценная вещь, есть большая вероятность, что автомобиль взломают. Обмен информацией между соседями может предотвратить это», – сказала Ингел, добавляя, что надеется на появление подобных групп активистов и в других микрорайонах Ласнамяэ.

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