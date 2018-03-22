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В Ида-Вирумаа почти 80 человек пострадали из-за скользких дорог

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Скользкая пешеходная дорожка.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Скользкие дороги все чаще становятся причиной травм в Ида-Вируском уезде: из-за падений с начала прошлой недели в отделение экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы обратились уже почти 80 человек.

Количество обращений превысило показатель за тот же период прошлого года примерно на треть, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

В больнице связывают резкий скачок с увеличением общего уровня травматизма: только за минувшую неделю было зафиксировано 178 травм.

"45 из них - это именно травмы, связанные с падением на льду. За эту неделю - с понедельника по нынешнюю секунду - на льду уже упало 34 человека. Стоит учесть, что в обычных условиях, подобные случаи единичные, а в основном травмы - бытовые", - пояснила представитель больницы Надежда Иванова.

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