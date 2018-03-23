ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля

Иного "правдоподобного объяснения" случившемуся нет, написал Туск в Twitter. Таким образом в ЕС поддержали Великобританию в оценке случая Скрипаля, пишет DW.com.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.

Главы государств и правительств стран ЕС вышли за рамки совместного заявления министров иностранных дел, сделанного в минувший понедельник, 19 марта. Главы МИД сошлись на том, что ЕС "крайне серьезно" воспринимает британскую оценку ситуации, "согласно которой в высшей степени возможно, что РФ несет ответственность" за отравление Скрипаля. Особенной причиной для смягчения формулировки, согласно мнению дипломатов, были возражения Греции. Помимо этого также и Италия выступила против ужесточения формулировки.

Лидеры Евросоюза также согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой вокруг отравления Сергея Скрипаля. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.