пятница, 23 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Страны ЕС считают "крайне вероятным", что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России. Об этом в четверг, 22 марта, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран - членов ЕС.

Иного "правдоподобного объяснения" случившемуся нет, написал Туск в Twitter. Таким образом в ЕС поддержали Великобританию в оценке случая Скрипаля, пишет DW.com.

Главы государств и правительств стран ЕС вышли за рамки совместного заявления министров иностранных дел, сделанного в минувший понедельник, 19 марта. Главы МИД сошлись на том, что ЕС "крайне серьезно" воспринимает британскую оценку ситуации, "согласно которой в высшей степени возможно, что РФ несет ответственность" за отравление Скрипаля. Особенной причиной для смягчения формулировки, согласно мнению дипломатов, были возражения Греции. Помимо этого также и Италия выступила против ужесточения формулировки.

Лидеры Евросоюза также согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой вокруг отравления Сергея Скрипаля. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

22 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй вновь предупредила об угрозе Европе со стороны России. Отравление в Солсбери является составной частью политики "российской агрессии против Европы и соседей", заявила глава британского правительства. Вечером в четверг Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу, по итогам которой заявили, что хотят направить Москве "совместное послание" от ЕС.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ