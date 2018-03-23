Трамп уволил советника по нацбезопасности

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер отправлен в отставку. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Место Макмастера займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. "Я рад сообщить, что с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и всегда останется моим другом", - написал Трамп.
I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.
Герберт Рэймонд Макмастер стал советником Трампа по нацбезопасности в феврале 2017 года. На этом посту он сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника считанные дни. Макмастер остается генералом вооруженных сил США, однако, согласно его собственному заявлению, ближайшим летом уйдет и из армии, пишет DW.com.
Джон Болтон работал при ООН с 2005 по 2006 год. До того он служил в Госдепартаменте заместителем госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Во время правления Джорджа Буша-младшего Болтон считался одним из наиболее ярых сторонников войны в Ираке. После выдвижения Болтона на должность постпреда при ООН более ста американских дипломатов выступили против этого назначения.