Трамп уволил советника по нацбезопасности

Место Макмастера займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. "Я рад сообщить, что с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и всегда останется моим другом", - написал Трамп.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2018 г.

Герберт Рэймонд Макмастер стал советником Трампа по нацбезопасности в феврале 2017 года. На этом посту он сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника считанные дни. Макмастер остается генералом вооруженных сил США, однако, согласно его собственному заявлению, ближайшим летом уйдет и из армии, пишет DW.com.