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Трамп уволил советника по нацбезопасности

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Герберт Макмастер.

ФОТО: SAUL LOEB/AFP

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер отправлен в отставку. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Место Макмастера займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. "Я рад сообщить, что с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и всегда останется моим другом", - написал Трамп.

Герберт Рэймонд Макмастер стал советником Трампа по нацбезопасности в феврале 2017 года. На этом посту он сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника считанные дни. Макмастер остается генералом вооруженных сил США, однако, согласно его собственному заявлению, ближайшим летом уйдет и из армии, пишет DW.com.

Джон Болтон работал при ООН с 2005 по 2006 год. До того он служил в Госдепартаменте заместителем госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Во время правления Джорджа Буша-младшего Болтон считался одним из наиболее ярых сторонников войны в Ираке. После выдвижения Болтона на должность постпреда при ООН более ста американских дипломатов выступили против этого назначения.

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