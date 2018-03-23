Савченко и Массо выиграли с мировым рекордом, Морозова и Тарасов остались с серебром

Пара Алена Савченко и Брюно Массо установили сразу два мировых рекорда - в произвольной программе (162,86) и по общей сумме баллов (245,84). Россияне Морозов и Тарасова отстали более чем на 20 баллов. Прокат российской пары получился неудачным: сначала Морозов сделал сдвоенный прыжок, следом ошибся еще раз и из вроде бы страстной постановки ушел весь азарт, остатков которого, вместе с мастерством россиян, все-таки хватило для серебра.