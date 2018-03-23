Савченко и Массо выиграли с мировым рекордом, Морозова и Тарасов остались с серебром

В Милане разыгран второй комплект наград - спортивные пары показали произвольную программу.
Пара Алена Савченко и Брюно Массо установили сразу два мировых рекорда - в произвольной программе (162,86) и по общей сумме баллов (245,84). Россияне Морозов и Тарасова отстали более чем на 20 баллов. Прокат российской пары получился неудачным: сначала Морозов сделал сдвоенный прыжок, следом ошибся еще раз и из вроде бы страстной постановки ушел весь азарт, остатков которого, вместе с мастерством россиян, все-таки хватило для серебра.
Пара Забияко-Энберт не смогла улучшить позицию, заняв четвертое место, Кристина Астахов и Павел Рогонов заняли 9-е место.
Милан, Италия
Пары
Итоговое положение
1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 245,84 (мировой рекорд)
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 225,53
3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 218,36
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 207,88
5. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 206,06