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Савченко и Массо выиграли с мировым рекордом, Морозова и Тарасов остались с серебром

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Победители Чемпионата мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар: Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия), Алена Савченко – Бруно Массо (Германия), Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

ФОТО: LUCA BRUNO/AP

В Милане разыгран второй комплект наград - спортивные пары показали произвольную программу.

Пара Алена Савченко и Брюно Массо установили сразу два мировых рекорда - в произвольной программе (162,86) и по общей сумме баллов (245,84). Россияне Морозов и Тарасова отстали более чем на 20 баллов. Прокат российской пары получился неудачным: сначала Морозов сделал сдвоенный прыжок, следом ошибся еще раз и из вроде бы страстной постановки ушел весь азарт, остатков которого, вместе с мастерством россиян, все-таки хватило для серебра.

Пара Забияко-Энберт не смогла улучшить позицию, заняв четвертое место, Кристина Астахов и Павел Рогонов заняли 9-е место.

Милан, Италия

Пары

Итоговое положение

1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 245,84 (мировой рекорд)

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 225,53

3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 218,36

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 207,88

5. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 206,06

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