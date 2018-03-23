Конгресс США одобрил выделение Украине более 600 млн долларов

"Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018. Как ранее сообщало посольство, принят закон увеличивает расходы на поддержку Украины", - сказано в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook в четверг вечером.

Подчеркивается, что общий объем помощи Украине определен в объеме $620,7 млн, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету на $10 млн.