Бой в Москве: финские "шутники" дожали ночью красноармейцев

Начавшаяся в 19:00 по московскому времени встреча 1/2 финала, закончилась только тогда, когда стрелки часов показывали пол-второго по Москве. Вратарь финнов, Кари Рямэ отразил аж 83 броска по своим воротам, установив еще один рекорд КХЛ. Продолжительность матча составила 2 часа и 24 минуты чистого времени, на 18 минут превзойдя тайминг матча "Лев" Прага - "Донбасс" Донецк.

"Йокерит" в счете уже на третьей минуте матча, после точного броска О Нила, правда через семь минут армейцы счет сравняли и больше команды до конца первой четверти пятого (!) овертайма не забивали. Первым домой захотел силовой форвард финской команды Мика Ниеми, который с передачи Сами Лепистё отправил шайбу в ворота Ильи Сорокина.

После этой победы "Шутников"серия переезжает снова в Хельсинки, и хотя ЦСКА ведет после пяти матчей 3:2, как отмечают финские СМИ, еще не все решено - "Йокерит" одержал, может быть главную победу сезона и настроен победить москвичей в шестом и седьмом поединке.

Форвард «Йокерита» Олли Палола поделился мнением о победе над ЦСКА:

«Тяжелая игра, но теперь нужно сфокусироваться на следующей. Я был так счастлив, когда увидел шайбу в воротах! Но теперь нам надо вставать рано утром. Возвращаемся домой.

Счастлив, что мы живы! Перед следующим матчем будем только отдыхать. У нас достаточно для этого времени”, — сказал Палола.

«Очень жесткий матч. Даже, получается, два матча провели. Мы рады, что победили.