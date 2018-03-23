Трудовая инспекция выявила в пунктах приема тары множество нарушений

Недочетов было выявлено довольно много. Лишь в трех пунктах не было зафиксировано ни единого нарушения. В остальных самой распространенной проблемой был внутренний климат, использование и хранение химикатов, а также доступность средств первой помощи. В 25 процентах случаев люди работали на холоде. В половине пунктов работникам не была выдана специальная защитная одежда. Нередко в работе использовались неправильные защитные перчатки.