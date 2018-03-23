Трудовая инспекция выявила в пунктах приема тары множество нарушений

Трудовая инспекция провела проверки в 56 пунктах приема тары по всей Эстонии. Лишь в трех из них работникам были обеспечены безопасные условия труда, пишет Postimees.
Всего инспекторы зафиксировали 264 нарушения. Было сделано 136 предписаний. Трем пунктам приема тары запретили продолжать свою деятельность.
В ходе проверки представители Трудовой инспекции изучали рабочее место, внутренний климат, чистоту автоматов по приему тары, а также использование и хранение химикатов.
Недочетов было выявлено довольно много. Лишь в трех пунктах не было зафиксировано ни единого нарушения. В остальных самой распространенной проблемой был внутренний климат, использование и хранение химикатов, а также доступность средств первой помощи. В 25 процентах случаев люди работали на холоде. В половине пунктов работникам не была выдана специальная защитная одежда. Нередко в работе использовались неправильные защитные перчатки.
По словам гендиректора Трудовой инспекции Марет Марипуу, для них стало сюрпризом, что в пунктах приема тары будет выявлено так много недочетов.
Проверки проводились во всех уездах, кроме Хийумаа. Инспекция предлагает работодателям услуги консультанта по вопросам рабочей среды, который сможет дать дельные советы. Услуга является бесплатной.