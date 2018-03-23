пятница, 23 марта 2018 г.
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  • Китай оперативно ответил на указ Трампа повышением пошлин на 128 наименований товаров из США

Китай оперативно ответил на указ Трампа повышением пошлин на 128 наименований товаров из США

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ФОТО: Scanpix

Китай в ответ на ограничения на ввоз в США алюминия и стали пригрозил повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

Опасения по поводу начала торговой войны все более негативно влияют на мировые рынки акций. В четверг индекс S&P 500 упал на 2,5%, в пятницу фьючерсы на индекс теряют около 0,5%. Японские и китайские индексы снижаются в пятницу на 2,5-3,5%, дорожает золото и гособлигации.

В сообщении, размещенном на сайте министерства коммерции КНР, говорится, что пошлины планируется ввести "для того, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий".

За объявленными пошлинами могут последовать новые, если Вашингтон продолжит эскалацию.

Китай при этом выразил надежду, что США "отойдут от края пропасти, будут принимать взвешенные решения и предотвратят сползание двусторонних торговых отношений в опасное состояние".

На первом этапе планируется повысить на 15% пошлины на импорт из США свежих фруктов, сухофруктов, виноградных вин, нержавеющей стали и некоторой другой продукции, всего 120 наименований. Ее импорт в 2017 году достиг $977 млн.

На втором этапе на 25% могут вырасти пошлины на импорт других 8 видов товаров, в том числе свинины и продуктов из нее стоимостью по статистике 2017 года $1,992 млрд.

Пошлины на импорт стали и алюминия, ответом на которые являются объявленные в пятницу Пекином меры, вступают в силу в пятницу.

Между тем президент США Дональд Трамп в четверг подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров еще "примерно на $60 млрд" в год. Эти меры "давно назревали, за сравнительно короткий промежуток времени мы потеряли 60 тыс. заводов", заявил Трамп.

Американский президент повторил при этом обвинения в адрес КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний.

Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней. Ожидаемый объем товаров под пошлинами ($60 млрд) - более 10% импорта США из Китая.

Изначально на стол президенту США легли меры в отношении продукции на $30 млрд, но он настаивал на более жестком подходе.

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