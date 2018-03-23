пятница, 23 марта 2018 г.
"Просто невероятно, как глупо он врет" Сильвер Мейкар об Андрусе Ансипе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Сегодня состоится закладка краеугольного камня нового детского сада в Мууга

Сегодня состоится закладка краеугольного камня нового детского сада в Мууга

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Детсадовцы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Raigo Pajula

Этой осенью в Мууга откроется новый современный детский сад по адресу бульвар Плоомипуу, 52/54. В пятницу состоится закладка его краеугольного камня.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в городе работает 3 детских сада, которые посещают 777 детей. Все эти дошкольные учреждения находятся в Каллавереской части города, в то время как в районе Мууга есть большая необходимость в собственном детском садике. По состоянию на январь 2018 года в Мууга проживает 120 дошкольников и в связи с увеличением популярности самого района, количество детей будет расти. ««Многие семьи, которые живут в Мууга, отвозят своих детей в таллинские сады или пользуются другими услугами дневного ухода. Для нас очень важно обеспечить местами в детском саду всех детей Мууга и тем самым мотивировать их родителей выбрать город Маарду своим официальным постоянным местом прописки», - добавил мэр города.

Техническая инфраструктура Мууга последние 5 лет стремительно развивается. В Мууга построили и продолжают строить пешеходные дорожки, в районе появилась детская площадка, приведена в порядок водная и канализационная сеть. «Строительство детского сада создаст места в дошкольном учреждении рядом с домом и тем самым значительно повысит качество жизни семей с маленькими детьми, живущих в этой части города», - сообщил Архипов.

Перед проектировщиками детсада стоит цель создать современное пространство для обучения и содержания детей. Проект должен предлагать выбор детям и педагогам, учитывать специфику образовательной деятельности и быть функциональным. В саду будет 80 мест, в дальнейшем здание садика можно будет легко расширить. Открытие нового детского сада также уменьшит нагрузку на другие сады в Каллавере и позволит при необходимости создать группы для детей с особыми потребностями. В феврале был объявлен конкурс на место директора нового детского сада в Мууга, результаты которого будут известны в конце марта.

Общая площадь детского сада 1475 кв.м, а вся территория детсада составит 18 2019 кв.м. Стоимость проекта 1 935 608 евро, из которых 1 292 000 евро поступают из Европейского фонда регионального развития, а 643 608 евро из бюджета Маарду. Строительные работы выполнит Ehitus5ECO OÜ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ