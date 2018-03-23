МВД: миграционная квота на 2018 год почти исчерпана

На сегодняшний день Департамент полиции и погранохраны выдал 592 вида на жительство гражданам третьих стран, еще 700 прошений сейчас находится на рассмотрении, сообщает rus.err.ee со ссылкой на МВД.

Напомним, что в конце прошлого года правительство одобрило квоту на прием 1315 новых жителей в 2018 году, что составляет одну десятую процента от общего числа постоянных жителей страны.

Речь идет о легальной миграционной квоте, которая не касается беженцев, прибывающих в Эстонию на основании европейской миграционной программы.