пятница, 23 марта 2018 г.
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МВД: миграционная квота на 2018 год почти исчерпана

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Пограничный контроль.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Миграционная квота, определенная в Эстонии на 2018 год, будет исчерпана уже в ближайшее время. 

На сегодняшний день Департамент полиции и погранохраны выдал 592 вида на жительство гражданам третьих стран, еще 700 прошений сейчас находится на рассмотрении, сообщает rus.err.ee со ссылкой на МВД.

Напомним, что в конце прошлого года правительство одобрило квоту на прием 1315 новых жителей в 2018 году, что составляет одну десятую процента от общего числа постоянных жителей страны. 

Речь идет о легальной миграционной квоте, которая не касается беженцев, прибывающих в Эстонию на основании европейской миграционной программы.

Кроме того, иммиграционная квота не распространяется на граждан государств-членов Европейского союза, США, Японии, Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации.

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