В 2017 году жилье в Эстонии существенно подорожало
23 марта 2018 г., 9:36
Стоимость жилья в прошлом году выросла по сравнению с 2016 годом на 5,5%, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Квартиры подорожали на 5,4%, дома — на 5,8%, сообщила в пятницу, 23 марта, пресс-служба ведомства.
По сравнению со средним уровнем 2016 года в Таллинне цены на квартиры выросли на 6%, в окрестностях столицы, а также Тарту и Пярну - на 6,4%. В остальной Эстонии цены остались на прежнем уровне, пишет rus.err.ee.
В четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом жилье подорожало на 1,3%, а по сравнению с четвертым кварталом 2016 года стало дороже на 4,9%.