В 2017 году жилье в Эстонии существенно подорожало

Квартиры подорожали на 5,4%, дома — на 5,8%, сообщила в пятницу, 23 марта, пресс-служба ведомства.

По сравнению со средним уровнем 2016 года в Таллинне цены на квартиры выросли на 6%, в окрестностях столицы, а также Тарту и Пярну - на 6,4%. В остальной Эстонии цены остались на прежнем уровне, пишет rus.err.ee.