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В 2017 году жилье в Эстонии существенно подорожало

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Квартира. Иллюстративное фото.

ФОТО: KV.EE

Стоимость жилья в прошлом году выросла по сравнению с 2016 годом на 5,5%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Квартиры подорожали на 5,4%, дома — на 5,8%, сообщила в пятницу, 23 марта, пресс-служба ведомства.

По сравнению со средним уровнем 2016 года в Таллинне цены на квартиры выросли на 6%, в окрестностях столицы, а также Тарту и Пярну - на 6,4%. В остальной Эстонии цены остались на прежнем уровне, пишет rus.err.ee.

В четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом жилье подорожало на 1,3%, а по сравнению с четвертым кварталом 2016 года стало дороже на 4,9%.

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