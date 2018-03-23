Мартен Фуркад: "Моя моча перелетов не боится"

«Я верю людям. Может, потом я в них разочаруюсь, но я и раньше очень часто разочаровывался. Я не думаю, что кто-нибудь будет манипулировать с моими допинг-пробами в Тюмени. Да и те, кто не поехал сюда, не боялись, что их пробы подменят. Они просто показали, что борются против допинга», – рассказал Фуркад.

Допинг-пробы спортсменов, взятые на этапе Кубка мира в Тюмени, будут транспортированы в Европу, где их и проверят.

«Моя моча не боится летать на самолетах», – отметил Фуркад.

Медицинский офицер Международного союза биатлонистов (IBU) Донателла Далфолло рассказала о том, как будут исследоваться допинг-пробы на этапе Кубка мира в Тюмени.

«Пробы мочи и крови из Тюмени перевозятся в одно из европейских антидопинговых агентств, аккредитованных ВАДА. Да, я могу гарантировать, что результаты анализа проб будут корректными. Почему должно быть иначе? Процедура ничем не отличается от того, как мы собираем пробы на других соревнованиях. Всё будет в порядке», — цитирует Далфолло NRK.