Мартен Фуркад: "Моя моча перелетов не боится"

На этапе Кубка мира в Тюмени российский Союз биатлонистов принял решение отправлять сданные допинг-пробы в одну из европейских лабораторий. Этот шаг позволил россиянам избежать массового бойкота соревнований и нашел отклик лидеров зачета Кубка мира.
«Я верю людям. Может, потом я в них разочаруюсь, но я и раньше очень часто разочаровывался. Я не думаю, что кто-нибудь будет манипулировать с моими допинг-пробами в Тюмени. Да и те, кто не поехал сюда, не боялись, что их пробы подменят. Они просто показали, что борются против допинга», – рассказал Фуркад.
Допинг-пробы спортсменов, взятые на этапе Кубка мира в Тюмени, будут транспортированы в Европу, где их и проверят.
«Моя моча не боится летать на самолетах», – отметил Фуркад.
Медицинский офицер Международного союза биатлонистов (IBU) Донателла Далфолло рассказала о том, как будут исследоваться допинг-пробы на этапе Кубка мира в Тюмени.
«Пробы мочи и крови из Тюмени перевозятся в одно из европейских антидопинговых агентств, аккредитованных ВАДА. Да, я могу гарантировать, что результаты анализа проб будут корректными. Почему должно быть иначе? Процедура ничем не отличается от того, как мы собираем пробы на других соревнованиях. Всё будет в порядке», — цитирует Далфолло NRK.
Поддержал решение IBU и Тарьей Бо. По словам норвежца, россияне выбрали самый оптимальный путь для того, чтобы избежать возможной критики и бойкота этапа КМ: «Пока допинг-пробы отправляют в Европу, можно ни о чём не беспокоиться. Я надеюсь, что Россия будет активно работать над борьбой с допингом и созданием необходимых условий. Конечно, в России должна была появиться аккредитованная лаборатория до старта Кубка мира. Но сейчас сложно сказать, как всё должно быть устроено, что этически правильно после скандала в Сочи»