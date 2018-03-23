Разгромное исследование: обучение эстонскому в Нарве - большая системная показуха

Уроженец Нарвы Павел Найденов, вернувшийся в свой город квалифицированным педагогом, в январе в Таллиннском университете защитил магистерскую работу "Процессы развития в Нарвском образовании в 1991-2017 годах". В ней говорится о том, что происходит с эстонским языком в нарвских школах. "Северное побережье" приводит некоторые выдержки из работы Найденова.

"Нарвские муниципальные школы получают дополнительное финансирование за внедрение языкового погружения, однако предметное обучение происходит в общем случае на русском языке. Несмотря на трудности внедрения языкового погружения и связанное с ним некоторое ухудшение успеваемости, нарвские школы не желают отказываться от классов языкового погружения. Языковое погружение престижно в глазах родителей, и школы боятся потерять учеников. В этом случае школы лишились бы также дополнительного финансирования".

"Процент выпускников нарвских русских школ, освоивших эстонский язык на требуемом уровне В1, в 2010-2016 годах, несмотря на широкое использование программы языкового погружения, значительного роста не продемонстрировал".

"Абитуриентов, которые к окончанию 12-го класса освоили эстонский язык на уровне В2, в 2014/15 учебном году было в Нарве 33,1%, в 2015/16 учебном году - 34,5%. Такие низкие результаты заставляют спросить: каким образом эти учащиеся изучали более половины предметов на эстонском языке, учились ли они вообще на эстонском языке или же предметное обучение происходило все-таки на русском?"

"Знание эстонского языка большинством директоров не соответствует требованиям. И все же городская власть защищает их от Языковой инспекции, поскольку многие директора входят в горсобрание или имеют связи с народными депутатами".

Автор магистерской работы ставит под сомнение, как можно изучать историю в восьмом классе на эстонском языке, если ученики владеют им на уровне А2: "Уровень владения эстонским языком А2 не позволяет учащемуся успешно учиться на уроке истории, поскольку предметная учебная программа требует знания языка на более высоком уровне, нежели А2. Ребенок, который умеет с помощью простых фраз описать свою семью, других людей, дом и работу, а также способен общаться только на знакомые темы и использует простые фразы и предложения, не в состоянии объяснить, сравнить, описать и тем более выразить собственные точки зрения на эстонском языке".

Также отмечается, что описанное противоречие наблюдается в каждом учебном предмете. "Учебные предметы в общеобразовательных школах большей частью абстрактные. Умение понимать абстрактные темы развивается у человека с достижением уровня В2. Русскоязычные ученики сдают госэкзамен по эстонскому языку на уровень В2 только в 12-м классе, что ставит под сомнение способность гимназистов учиться на эстонском языке".