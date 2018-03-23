Разгромное исследование: обучение эстонскому в Нарве - большая системная показуха

Обучение на эстонском языке и так называемое языковое погружение в школах Нарвы являются фикцией - к такому выводу пришел молодой исследователь и учитель, детально изучивший эту тему в ходе своей исследовательской работы. Полное критики интервью с работающим в системе исследователем сегодня публикует ида-вирумааская уездная газета "Северное побережье".
Уроженец Нарвы Павел Найденов, вернувшийся в свой город квалифицированным педагогом, в январе в Таллиннском университете защитил магистерскую работу "Процессы развития в Нарвском образовании в 1991-2017 годах". В ней говорится о том, что происходит с эстонским языком в нарвских школах. "Северное побережье" приводит некоторые выдержки из работы Найденова.
"Нарвские муниципальные школы получают дополнительное финансирование за внедрение языкового погружения, однако предметное обучение происходит в общем случае на русском языке. Несмотря на трудности внедрения языкового погружения и связанное с ним некоторое ухудшение успеваемости, нарвские школы не желают отказываться от классов языкового погружения. Языковое погружение престижно в глазах родителей, и школы боятся потерять учеников. В этом случае школы лишились бы также дополнительного финансирования".
"Процент выпускников нарвских русских школ, освоивших эстонский язык на требуемом уровне В1, в 2010-2016 годах, несмотря на широкое использование программы языкового погружения, значительного роста не продемонстрировал".
"Абитуриентов, которые к окончанию 12-го класса освоили эстонский язык на уровне В2, в 2014/15 учебном году было в Нарве 33,1%, в 2015/16 учебном году - 34,5%. Такие низкие результаты заставляют спросить: каким образом эти учащиеся изучали более половины предметов на эстонском языке, учились ли они вообще на эстонском языке или же предметное обучение происходило все-таки на русском?"
"Знание эстонского языка большинством директоров не соответствует требованиям. И все же городская власть защищает их от Языковой инспекции, поскольку многие директора входят в горсобрание или имеют связи с народными депутатами".
Автор магистерской работы ставит под сомнение, как можно изучать историю в восьмом классе на эстонском языке, если ученики владеют им на уровне А2: "Уровень владения эстонским языком А2 не позволяет учащемуся успешно учиться на уроке истории, поскольку предметная учебная программа требует знания языка на более высоком уровне, нежели А2. Ребенок, который умеет с помощью простых фраз описать свою семью, других людей, дом и работу, а также способен общаться только на знакомые темы и использует простые фразы и предложения, не в состоянии объяснить, сравнить, описать и тем более выразить собственные точки зрения на эстонском языке".
Также отмечается, что описанное противоречие наблюдается в каждом учебном предмете. "Учебные предметы в общеобразовательных школах большей частью абстрактные. Умение понимать абстрактные темы развивается у человека с достижением уровня В2. Русскоязычные ученики сдают госэкзамен по эстонскому языку на уровень В2 только в 12-м классе, что ставит под сомнение способность гимназистов учиться на эстонском языке".
В связи с этой магистерской работой Павел Найденов дал интервью "Северному побережью", рассказав для начала, что детство провел в Нарве, после окончания гимназии семь лет прожил за ее пределами, а в 2014 году вернулся работать учителем истории и обществоведения. "Будучи учащимся, я гордился, что учусь в одной из лучших школ Эстонии - в Нарвской Пяхклимяэской гимназии. Вернувшись в Нарву как учитель, обнаружил, что эта школа уже не та. Констатировал, что находясь вдали от Нарвы, я не заметил произошедших в школьном образовании больших изменений, и именно по этой причине решил поближе изучить их", - объяснил Найденов свой интерес к теме исследования.
"Я увидел, что многие выдающиеся учителя ушли на пенсию и их заменили не столь выдающиеся. Или что учителя постарше устали и не столь активны. Я считаю самой большой проблемой в нарвском образовании то, что учителя стареют, и я не вижу, чтобы взамен приходила молодежь, а если и приходит, то только на пару лет".
Отвечая на вопрос о скорее фиктивном применении в школах Нарвы методики языкового погружения, Найденов привел пример: "Моя сестра два года назад закончила Пяхклимяэскую гимназию, но я могу честно сказать, что языкового погружения как такового там не было - оно существовало только на бумаге. И когда я сам пришел учителем в эту школу, то, может, пару уроков пытался объяснять что-то на эстонском языке, но когда разговариваешь как со стеной, в этом нет смысла".
Корреспондент газеты обратил внимание, что исследователь в своей работе рекомендует для повышения успехов учеников повысить требования на выпускном экзамене по эстонскому языку в основной школе. Найденов же прокомментировал, что он все же не уверен в том, что усиление экзаменационных требований является лучшим решением, так как город Нарва все же русскоязычный. "Я даже стал уже забывать эстонский язык, хотя учу и читаю на эстонском", - признался он.
Найденов также рассказал, что руководство сферы образования в Нарве прохладно отнеслось к его исследованию: чиновница отказалась от встречи, и лишь через пару месяцев прислала политкорректный ответ, сводящийся к тому, что все в нарвских школах в порядке.
"Министерство и фонд Innove тоже не ответили, но на защите работы присутствовали некоторые представители Innove, и как они, так и преподаватели сказали, что это - долгожданная работа. Что это правда, которую никто, к сожалению, не осмеливается говорить", - рассказал молодой педагог.
Целиком интервью с Павлом Найденовым можно прочитать в сегодняшней газете "Северное побережье".