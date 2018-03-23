Инспекторы наведались в автомобильные мастерские: закон соблюдают не все

В первую очередь инспекторов интересовало, насколько правильно сотрудники автомастерских обращаются с опасными отходами, к которым относится старое масло. В отношении некоторых мастерских было начато производство о проступке.

Всего проверке подверглись 23 предприятия, большая часть из которых – столичные автомастерские. При обнаружении небольших недочетов инспекторы ограничились устным предупреждением.

По словам заместителя руководителя Харьюского бюро Тармо Техва, во время проверки в некоторых предприятиях было зафиксировано сжигание старого масла в котле. Какие-то фирмы передавали отработанное масло лицам, которые не имели необходимых лицензии и разрешения для работы с опасными отходами.

За незаконное обращение с опасными отходами нарушителю грозит штраф. Для частного лица его размер составляет до 300 штрафных единиц (1200 евро), а для юридического до 32 000 евро.