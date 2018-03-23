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Инспекторы наведались в автомобильные мастерские: закон соблюдают не все

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Автомастерская. Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane / Scanpix

В среду сотрудники Харьюского бюро Инспекции окружающей среды наведались с проверкой в автомастерские, чтобы проверить, как предприятия соблюдают требования в области охраны окружающей среды.

В первую очередь инспекторов интересовало, насколько правильно сотрудники автомастерских обращаются с опасными отходами, к которым относится старое масло.  В отношении некоторых мастерских было начато производство о проступке.

Всего проверке подверглись 23 предприятия, большая часть из которых – столичные автомастерские. При обнаружении небольших недочетов инспекторы ограничились устным предупреждением. 

По словам заместителя руководителя Харьюского бюро Тармо Техва, во время проверки в некоторых предприятиях было зафиксировано сжигание старого масла в котле. Какие-то фирмы передавали отработанное масло лицам, которые не имели необходимых лицензии и разрешения для работы с опасными отходами. 

За незаконное обращение с опасными отходами нарушителю грозит штраф. Для частного лица его размер составляет до 300 штрафных единиц (1200 евро), а для юридического до 32 000 евро.

Также инспекторы проверяли мастерские, занимающиеся покрасочными работами.

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