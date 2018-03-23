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ВАДА просит дисквалифицировать 60 российских спортсменов

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ФОТО: Marc Braibant/AFP/Scanpix

Директор департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Янгер рассказал о ситуации с вынесением наказаний по делам российских спортсменов, обвиняемых в использовании допинга на основании ранее опубликованных докладов.

Президент ВАДА Крэйга Риди ранее сообщил, что организация готова подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS), если федерации не накажут этих спортсменов.

«Проблема в юридической оценке, потому что был нарушен порядок передачи и хранения. У нас нет оригинальных допинг-проб, только информация о них. Тем не менее мы классифицировали полученную информацию от „очень слабой“ до „очень надёжной“.

Мы отправили её в международные федерации, и теперь дело за ними, возможно, они смогут дополнить её собственными расследованиями. Все дела, порядка 60 случаев, отправлены в федерации. Мы будем следить за каждым случаем.

Они должны сказать нам: «Мы проделали следующие шаги, и, на наш взгляд, это дело не имеет шансов». В противном случае мы пойдём с этим делом в CAS. Сейчас сложно сказать, в каких делах достаточно доказательств.

Я вижу юридические сложности, потому что они могут сказать, что информация из лаборатории не является оригинальной или что-то ещё. Тем не менее отправленных данных в некоторых случаях достаточно, чтобы считать их достаточно вескими. По крайней мере, нужно определить, хватит этого или нет", — цитирует Янгера Inside The Games.

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