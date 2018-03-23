Цахкна: Эстония должна выслать российских разведчиков из страны

"Атака России против Соединенного Королевства в Солсбери - это атака против всех нас, - подчеркнул Цахкна в интервью BNS. - Это сообщение, которое нам следовало бы передать в воскресенье британскому министру обороны, посещающему в Эстонии своих солдат. Меньшее, что мы можем сделать, - безусловно, поддержать своих союзников и выслать российских разведчиков-дипломатов из Эстонии".

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила о том, что Литва взвешивает возможность выслать из страны российских дипломатов, так же как это сделали ранее в Соединенном Королевстве.

"Правительству Эстонии здесь нечего долго обсуждать. Следует принять четкое решение, чтобы мы, как и британцы, выслали из нашей страны российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием, - сказал Цахкна. - Особенно сильным примером солидарности было бы, если бы так поступили все члены Евросоюза, но реалистичнее, что этот шаг предпримут Балтийские страны и Польша".

По словам Цахкна, Великобритания является для Эстонии ближайшим союзником.

"Когда в 2016 году саммит НАТО в Варшаве принял решение направить союзные войска в страны Балтии и Польшу, чтобы сдерживать агрессивность России, это был исторический шаг. До этого 5 статья устава НАТО обеспечивалась прежде всего политической риторикой и символическими знаменными подразделениями. НАТО быстро реализовало это решение. Сегодня британские солдаты защищают Эстонию от возможного нападения России".

"Брекзит укрепил наши оборонно-политические связи, поскольку британцы хотят еще активнее проявить себя как лидера оборонной мощи Европы. И их войска в Эстонии. Я не исключаю, что Великобритания рассмотрит усиление своего военного присутствия в Эстонии, и решение выслать разведчиков показало бы нашу конкретную поддержку своему союзнику",- сказал Цахкна.