Лучше пешком: стали известны цены на парковку в центре Нарвы

Тарифы на парковку накануне утвердило местное городское собрание, правда, окончательные расценки на дневной и месячный парковочные билеты оказались в два раза выше, чем планировалось изначально, пишет rus.err.ee.

Если изначально планировалось, что желающим припарковаться на Петровской площади придется заплатить 2 евро за час, 5 евро за день или же приобрести месячный билет стоимостью 85 евро, то окончательные тарифы оказались заметно выше.

Стоимость часовой парковки решили не менять, а вот билет на один день будет в итоге стоить 10 евро, ощутимо дороже обойдется и месячный абонемент - за него придется заплатить 150 евро.