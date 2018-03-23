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Лучше пешком: стали известны цены на парковку в центре Нарвы

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Петровская площадь Нарвы представляет собой пока бесплатную автопарковку перед зданиями местной власти и Нарвским шоссейным погранпунктом.

ФОТО: Илья Смирнов

С 1 октября парковка на Петровской площади Нарвы и до дворе горуправы станет платной.

Тарифы на парковку накануне утвердило местное городское собрание, правда, окончательные расценки на дневной и месячный парковочные билеты оказались в два раза выше, чем планировалось изначально, пишет rus.err.ee.

Если изначально планировалось, что желающим припарковаться на Петровской площади придется заплатить 2 евро за час, 5 евро за день или же приобрести месячный билет стоимостью 85 евро, то окончательные тарифы оказались заметно выше.

Стоимость часовой парковки решили не менять, а вот билет на один день будет в итоге стоить 10 евро, ощутимо дороже обойдется и месячный абонемент - за него придется заплатить 150 евро.

Городские власти отметили, что в течение первых 60 минут парковаться можно будет бесплатно; против поправок проголосовали шестеро членов оппозиционной фракции "Наша Нарва".

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