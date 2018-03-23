Фото: в пригороде Таллинна ждет покупателя дом с бассейном и тремя (!) теннисными кортами

Дом расположен в деревне Ильманду. Но продается не только и не столько дом: на двух участках по адресам Кадака-теэ, 27 и Кадака-теэ, 27а находятся три теннисных корта с искусственным травяным покрытием. Корты в хорошем состоянии и соответствуют самым высоким требованиям.

ФОТО: KV.EE

На участке также есть: домик для гриля, парник, поле для игр в мяч и восьмиметровый бассейн. В случае дождливой погоды в распоряжении жильцов дома тренажерный зал.

ФОТО: KV.EE

Также там есть своя биллиардная и даже пивной бар в деревенском стиле!

ФОТО: KV.EE

Любители спа могут наслаждаться водными процедурами, не выходя из дома. Большое удовольствие доставит массажная душевая кабина Balteco и джакузи на двоих.

ФОТО: KV.EE