пятница, 23 марта 2018 г.
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  • Фото: в пригороде Таллинна ждет покупателя дом с бассейном и тремя (!) теннисными кортами

Фото: в пригороде Таллинна ждет покупателя дом с бассейном и тремя (!) теннисными кортами

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ФОТО: KV.EE

В четырнадцати километрах от Таллинна находится дом площадью 521,4 квадратных метров, подходящий для ведущих активный образ жизни людей, рассказывает Kodu

Дом расположен в деревне Ильманду. Но продается не только и не столько дом: на двух участках по адресам Кадака-теэ, 27 и Кадака-теэ, 27а находятся три теннисных корта с искусственным травяным покрытием. Корты в хорошем состоянии и соответствуют самым высоким требованиям.  

ФОТО: KV.EE

На участке также есть: домик для гриля, парник, поле для игр в мяч и восьмиметровый бассейн. В случае дождливой погоды в распоряжении жильцов дома тренажерный зал. 

ФОТО: KV.EE

Также там есть своя биллиардная и даже пивной бар в деревенском стиле! 

ФОТО: KV.EE

Любители спа могут наслаждаться водными процедурами, не выходя из дома. Большое удовольствие доставит массажная душевая кабина Balteco и джакузи на двоих.

ФОТО: KV.EE

Все про эту недвижимость находится ЗДЕСЬ

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