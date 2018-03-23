Skycop: Lufthansa задолжала авиапассажирам до 60 процентов от своей прибыли

По словам руководителя Skycop Мариуса Стонкуса Lufthansa сообщила, что 2017 год стал для предприятия самым успешным за всю историю годом, но в то же время предприятие заслужило и много критики за нарушение прав авиапассажиров.

«Желаем обратить внимание компании Lufthansa на почти 30 миллионов пассажиров, которые прибыли в 2017 году из-за проблем с рейсами Lufthansa с опозданием в место своего назначения и по-прежнему ждут компенсации в размере до 600 евро. Задолженность компании Lufthansa за опоздавшие, отмененные и перебронированные рейсы может достигать до 1,8 миллиарда евро», - сказал Стонкус.

По утверждению Skycop немецкая авиафирма отказывается от выплаты компенсаций более чем в 24% требований и тем самым входит в Европейском союзе число авиафирм, наименее всего готовых к сотрудничеству.

«Нежелание Lufthansa платить компенсацию обманутым пассажирам широко известно среди предприятий, защищающих права авиапассажиров – на основании нашего опыта возбужденные в отношении Lufthansa производства по получению компенсации длятся более трех месяцев, что значительно больше, чем в случае с другими авиафирмами», - подтвердил представитель Skycop

По его словам, входящее в число крупнейших авиафирм Европы предприятие с 128 000 работниками также широко известно своими постоянными забастовками – за последние три года работники предприятия бастовали целых 14 раз. Хотя забастовки сотрудников авиафирмы по-прежнему входят в разряд «чрезвычайных обстоятельств», что не позволяет авиапассажирам получать компенсацию за проблемы с рейсами, по слова Стонкуса это четко указывает на отношение предприятия к своим пассажирам.

«Lufthansa должна начать демонстрировать больше ответственности как перед своими работниками, так и пассажирами. Состоявшаяся в сентябре минувшего года забастовка повлекла за собой проблему с рейсами для 400 000 авиапассажиров, которые все вместе должны были бы получить компенсации в объеме около 240 миллионов евро. Из-за таких случаев мы инициировали петицию, в которой предлагаем сделать авиафирмы ответственными за обусловленные забастовками проблемы с рейсами», - сказал Стонукс.

По его словам, целью петиции является внести забастовку экипажей авиафирм в число обстоятельств проблем с рейсами, что позволит авиапассажирам получать компенсацию в размере до 600 евро в случае задержки, отмены или перебронирования рейса.

«Следует признать, что авиапассажиры по-прежнему не знают своих прав и соглашаются в случае возникновения проблем с рейсом на маленький подарок или скидку на будущие билеты. По данным Евробарометра только 40% европейцев знают о том, что в случае проблем с вылетом они вправе представлять требование о получении компенсации», - отметил руководитель Skycop.