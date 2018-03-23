Анвельт: если зарплата спасателей не будет расти, то вскоре нас некому будет спасать

Сегодня не заполнено 27 вакансий по стране. Треть конкурсов на место спасателей проваливается. Например, в Локса, Ласнамяэ, Палдиски, Кехра просто нет желающих работать спасателями. Одна из причин, разумеется, кроется в низкой зарплате. Прогнозируемая средняя зарплата спасателя в 2018 году составит 920 евро. И в эту сумму входят дополнительные выплаты за ночные рабочие часы, праздники и переработки. На самом же деле ситуация гораздо печальнее: основной средний оклад спасателя в январе этого года был 808 евро. Это на 400 евро меньше, чем средняя зарплата по стране!

Буду отстаивать рекордное повышение

То, что спасатели недовольны своим положением, я прекрасно понимаю. Люди, которые ежедневно помогают другим, как никто другой заслужили, чтобы и им была протянута рука помощи. Проведя несколько встреч с представителями спасательных команд, мы условились, что я буду добиваться в правительстве средней зарплаты для спасателей в 1000 евро без учета дополнительных выплат. Если мои коллеги из правительства пойдут навстречу, то это станет рекордным повышением зарплат в госучреждениях за последние 10 лет. Если в этом году рост зарплат составит около 6%, то в следующем году - почти 24%.

Откладывать дальше нельзя

Уже в апреле я обращусь с этим предложением к министрам. Сейчас последняя возможность решить этот вопрос без серьезных для безопасности последствий. Средний возраст спасателей в 2017 году был 41,2 года. В ближайшие 4 года на пенсию выйдут 119 спасателей – это почти десятая часть всех спасателей Эстонии! Не нужно забывать и то, что в середине 90-х – начале 2000-х рождаемость была низкой, а оттого молодежи на рынке труда сейчас на треть меньше, чем восемь лет назад. За каждого человека разворачивается ожесточенная борьба на рабочем рынке. Молодые люди просто не пойдут в спасатели за такую низкую зарплату.

Кроме того, 45% спасателей подрабатывают на другой работе. Более 10% регулярно работают в свое свободное время. Это значит, что, во-первых, они не могут на 100% сконцентрироваться на своей основной работе, а во-вторых, это не может не сказываться на их здоровье. С каждым годом все больше и больше спасателей уходят с работы именно из-за проблем со здоровьем.