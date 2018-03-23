Хансо: высылка разведчиков может стать одной из составляющих противодействия

Хансо сказал BNS, что в Великобритании в настоящий момент собрано достаточно материалов, подтверждающих, что никто иной кроме России не мог быть причастен к отравлению в Солсбери. "Это отравление одновременно является агрессией против безопасности Европы",- сказал Хансо.

"У нормальных государств нет иной возможности, как в очередной раз сделать силовой шаг против России. Высылка работающих под дипломатическим прикрытием российских разведчиков могла бы стать одним из таких шагов",- сказал Хансо.

"Я считаю, что мы должны были бы мощно выступить в поддержку Великобритании, - сказал Хансо. - Когда был похищен Эстон Кохвер, мы ждали от наших союзников именно проявления солидарности. Теперь наша очередь сделать это. Я не вижу возможности не сделать нами шаг в поддержку британцев".

"Пакет поддержки может быть более объемистым, чем высылка разведчиков, - сказал Хансо. - Пакет — вопрос договоренности".

Член комиссии Рийгикогу по государственной обороне Маргус Цахкна в пятницу выразил мнение, что Эстония должна продемонстрировать солидарность с Великобританией и выслать работающих под дипломатическим прикрытием в Эстонии российских разведчиков.

"Нападение России в Солсбери — нападение на всех нас, - сказал Цахкна BNS. - Мы должны дать этот ответ министру обороны Великобритании, который в воскресенье посетит своих солдат в Эстонии. Меньшее, что мы можем сделать, это безусловно поддержать союзников и выслать из Эстонии российских дипломатов-разведчиков".

Цахкна отметил, что президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что Литва рассматривает вероятность высылки из своей страны российских дипломатов, как это сделала Великобритания. "Эстонскому правительству тут нечего долго обсуждать. Нужно принять ясное решение, как британцы, и выслать из страны работающих под дипломатическим прикрытием российских сотрудников разведки, - сказал Цахкна. - Особенно действенным примером солидарности стало бы, если бы это сделали все члены Европейского, однако в реальности шаги к этому делают страны Балтии и Польша".

По словам Цахкна, Великобритания является для Эстонии ближайшим союзником.

"Когда в 2016 году саммит НАТО в Варшаве принял решение направить союзные войска в страны Балтии и Польшу, чтобы сдерживать агрессивность России, это был исторический шаг. До этого 5 статья устава НАТО обеспечивалась прежде всего политической риторикой и символическими знаменными подразделениями. НАТО быстро реализовало это решение. Сегодня британские солдаты защищают Эстонию от возможного нападения России".

"Брекзит укрепил наши оборонно-политические связи, поскольку британцы хотят еще активнее проявить себя в качестве лидера оборонной мощи Европы. И их войска в Эстонии. Я не исключаю, что Великобритания рассмотрит усиление своего военного присутствия в Эстонии, и решение выслать разведчиков показало бы нашу конкретную поддержку своему союзнику", - сказал Цахкна.