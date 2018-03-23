Михаил Лотман: обида – это проблема не только Эстонии

- Но почему все-таки кажется, что о чувствах стали говорить все больше? Что произошло? Может быть, до сих пор чувства больше сдерживались? Взять хотя бы те же обиды: уже шутят, что каждый день нужно на что-то обидеться.

- Обиды – это проблема не только Эстонии. Об этом уже писал Ницше, он назвал это ресентиментом, то есть необходимостью обижаться. Для него это было особенностью психологии раба: свободный человек – гордый, а у раба есть свобода обижаться. Я не хочу сказать, что в Эстонии уровень обидчивости слишком высок. Конечно, хотелось бы, чтобы он был ниже, но, к сожалению, по анонимным комментариям в Интернете мы видим, что часть людей постоянно ищет, на что бы обидеться. Я мониторил российские СМИ: там эта степень обидчивости намного выше. По сравнению с ней эстонское общество очень оптимистическое и здоровое.

- На что в российских СМИ обижаются больше всего?

- На все и на всех. Например, на то, что они окружены русофобами.

- Это в российских СМИ возникло само или создано в пропагандистских целях?

- Это, конечно, создано, и было это сделано меньше чем за 20 лет. В 1990-х годах, грубо говоря, в ельцинское время, мы видели, что люди в России все же улыбались. Советское время там было очень угрюмым, но вдруг оказалось, что в Москве и в Петербурге живут счастливые люди. Теперь этого больше нет. Сейчас словно вернулось советское время: люди с угрюмыми лицами, несчастные и очень обиженные.

- Поскольку в Эстонии живет очень много людей, связанных с российским инфопространством, то переходят ли эти темы и в наше инфопространство?

- Частично да, но здесь нет чисто технической границы. И многие эстонцы по-прежнему живут в российским медиапространстве, и ему доверяют больше, чем англоязычному инфопространству.

- Количество живущих в русскоязычном медиапространстве эстонцев прибыло или они оттуда и не выходили?

- Это одно из последствий свободы слова. Если мы позволяем свободу слова, то мы считаем, что теперь-то придут умные люди. Но приходят разные люди, в том числе глупые, обиженные, злые, и у них тоже есть право выражать свои чувства. Свобода слова не является привилегией умных людей.

Что касается инфопространства, то одно двусторонне. С одной стороны российская пропаганда, а с другой – западная, особенно америанская, так называемые альтернативные СМИ. Эти вещи не являются независимыми друг от друга. Мы видим, как российские СМИ через социальные сети добираются и до западных альтернативных СМИ. В принципе, это не одно и то же, но синергетически там влияют и на наших людей. При этом интересно, что кто-то – не хотелось бы сказать, что теоретик заговоров – считает, что всем вокруг промыли мозги, а ему не промыли, и он является независимым мыслителем. Но то, что он, как ему кажется, независимо думает, является тем же, что я читаю в Интернете. Как сказал один русский теоретик заговоров: эти, как они считают, независимые мыслители раскрывают страшные тайны, которые можно купить в метро за три копейки.

- Насколько велика угроза того, что нам могут так заморочить головы, что однажды мы перестанем понимать, что происходит, каковы наши настоящие чувства? И массы выйдут на улицу, и произойдет что-то очень страшное?