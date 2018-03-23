Стометровое торговое судно село на мель у острова Кихну

В среду около 14.43 в Центр морской охраны поступило сообщение о торговом судне, которое село на мель у острова Кихну, пишет Postimees.
Сообщается, что судно перевозило древесину для бумаги.
По словам руководителя Центра морской охраны Ивара Треффнера, Департамент полиции и погранохраны предложил помощь терпящим бедствие морякам, но сейчас они в ней не нуждаются. "На судне команда из восьми человек, опасности для их жизни нет. Кроме того, судно не повреждено и нет риска загрязнения окружающей среды", - сказал Треффнер.
По его словам, команда сейчас ведет переговоры со страховой компанией, которая организует снятие судна с мели. Кроме того, на место вызваны водолазы для первичного осмотра судна.
Причины посадки на мель выясняют в Департаменте водных путей.
Название потерпевшего бедствие судна - Transforza, оно зарегистрировано под флагом Гибралтара и направлялось из Пярну в Финляндию. Судно было построено в 2000 году, его длина составляет 100 метров.