Стометровое торговое судно село на мель у острова Кихну

По словам руководителя Центра морской охраны Ивара Треффнера, Департамент полиции и погранохраны предложил помощь терпящим бедствие морякам, но сейчас они в ней не нуждаются. "На судне команда из восьми человек, опасности для их жизни нет. Кроме того, судно не повреждено и нет риска загрязнения окружающей среды", - сказал Треффнер.