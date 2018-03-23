пятница, 23 марта 2018 г.
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Фото: в Кадриорге идет масштабная вырубка

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На этой неделе начались работы по вырубке деревьев на территории будущей прибрежной автомагистрали Рейди-теэ.

Планируется, что вырубка будет закончена до начала периода гнездования птиц в апреле. На более позднем этапе работ планируется замена вырубленных деревьев новыми, пишет Postimees.

9 марта Коммунальный департамент объявил тендер, чтобы найти главного исполнителя строительных работ. Заявки принимаются до 24 апреля. Предполагается, что строительные работы начнутся в конце мая.

Согласно проекту Рейди-теэ, будут посажены почти 500 деревьев, более 63 000 кустов, почти 87 000 многолетников и других растений. Кроме того, в придорожном парке построят семь игровых площадок, три зоны со спортивными сооружениями, 184 скамейки и три деревянные платформы для сидения. На находящемся у моря участке будет 500-метровая беговая дорожка с резиновым покрытием, которая будет находиться по обеим сторонам велосипедной дорожки.

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