Фото: в Кадриорге идет масштабная вырубка

Планируется, что вырубка будет закончена до начала периода гнездования птиц в апреле. На более позднем этапе работ планируется замена вырубленных деревьев новыми, пишет Postimees .

Согласно проекту Рейди-теэ, будут посажены почти 500 деревьев, более 63 000 кустов, почти 87 000 многолетников и других растений. Кроме того, в придорожном парке построят семь игровых площадок, три зоны со спортивными сооружениями, 184 скамейки и три деревянные платформы для сидения. На находящемся у моря участке будет 500-метровая беговая дорожка с резиновым покрытием, которая будет находиться по обеим сторонам велосипедной дорожки.