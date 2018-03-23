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  • Живущие за границей эстонские пенсионеры должны доказывать, что они не умерли

Живущие за границей эстонские пенсионеры должны доказывать, что они не умерли

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Раз в год живущие за границей получатели эстонской пенсии должны теперь доказывать, что все еще живы.

ФОТО: Caro / Teschner/Caro / Teschner/Scanpix

С этого года все получатели эстонской пенсии, проживающие за рубежом, должны через каждые 12 месяцев доказывать, что все еще находятся в списках живых. В противном случае выплата пенсий им будет приостановлена, пишет Postimees.

Вступившая в этом году в силу поправка к Закону о пенсионном страховании обязывает всех живущих за границей получателей эстонской пенсии раз в год доказывать, что они еще живы. То же требование было введено для получателей эстонской пенсии, не имеющих гражданства Эстонии, уже в 2013 году.

«Мы пытались проверять, живы ли получающие пенсию граждане Эстонии в сотрудничестве с посольствами, но это не принесло ожидаемого результата», - объяснила требование ведущий специалист отдела компенсаций Департамента социального страхования Кадри Тоомингас.

Требование доказать, что живой, специалист объясняет тем, что информация о смерти людей продвигается между разными странами очень медленно, и порой государственные учреждения не знают, что они вообще должны передавать в Эстонию информацию о смерти. Если данные о смерти человека не поступят в Департамент социального страхования, то пенсия будет выплачиваться ему и дальше. Так в прошлом году таких переплат оказалось 82, на общую сумму в 38 974 евро.

Чтобы таких необоснованных выплат больше не было, в дальнейшем получатель пенсии должен будет доказать, что он еще не умер. Это можно сделать при помощи справки, написанной в свободной форме и заверенной государственным учреждением по месту жительства (Департамент социального страхования, полиция и так далее).

В справке, подтверждающей, что человек жив, должны быть следующие данные:

  • имя-фамилия пенсионера;
  • личный код пенсионера, при его отсутствии – дата рождения;
  • реальный адрес проживания пенсионера;
  • вид удостоверяющего личность документа и его номер;
  • дата похода на прием;
  • название и адрес учреждения, подтверждающего, что человек жив;
  • имя и подпись подтверждающего чиновника;
  • печать учреждения, подтверждающего, что человек жив. 

То, что они живы, не должны подтверждать получатели пенсий, живущие в странах, с которыми у Эстонии заключен договор об электронном обмене данными (Латвия и Литва). Также этого не должны делать получающие эстонскую пенсию люди, проживающие на Украине, в Молдавии и в России.

В случае не предоставления справки выплата пенсии будет приостановлена. Выплата продолжится после того, как человек предоставит требующуюся справку.

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