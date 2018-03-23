Живущие за границей эстонские пенсионеры должны доказывать, что они не умерли

Вступившая в этом году в силу поправка к Закону о пенсионном страховании обязывает всех живущих за границей получателей эстонской пенсии раз в год доказывать, что они еще живы. То же требование было введено для получателей эстонской пенсии, не имеющих гражданства Эстонии, уже в 2013 году.

«Мы пытались проверять, живы ли получающие пенсию граждане Эстонии в сотрудничестве с посольствами, но это не принесло ожидаемого результата», - объяснила требование ведущий специалист отдела компенсаций Департамента социального страхования Кадри Тоомингас.

Требование доказать, что живой, специалист объясняет тем, что информация о смерти людей продвигается между разными странами очень медленно, и порой государственные учреждения не знают, что они вообще должны передавать в Эстонию информацию о смерти. Если данные о смерти человека не поступят в Департамент социального страхования, то пенсия будет выплачиваться ему и дальше. Так в прошлом году таких переплат оказалось 82, на общую сумму в 38 974 евро.

Чтобы таких необоснованных выплат больше не было, в дальнейшем получатель пенсии должен будет доказать, что он еще не умер. Это можно сделать при помощи справки, написанной в свободной форме и заверенной государственным учреждением по месту жительства (Департамент социального страхования, полиция и так далее).

В справке, подтверждающей, что человек жив, должны быть следующие данные: имя-фамилия пенсионера;

личный код пенсионера, при его отсутствии – дата рождения;

реальный адрес проживания пенсионера;

вид удостоверяющего личность документа и его номер;

дата похода на прием;

название и адрес учреждения, подтверждающего, что человек жив;

имя и подпись подтверждающего чиновника;

печать учреждения, подтверждающего, что человек жив.

То, что они живы, не должны подтверждать получатели пенсий, живущие в странах, с которыми у Эстонии заключен договор об электронном обмене данными (Латвия и Литва). Также этого не должны делать получающие эстонскую пенсию люди, проживающие на Украине, в Молдавии и в России.