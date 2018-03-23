Каков будет дизайн второй версии iPhone SE? ФОТО: Apple

На просторах Всемирной Сети начали распространяться слухи о том, что следующий компактный iPhone унаследует оформление не у одного из “устаревших” смартфонов Apple, а у самой последней, юбилейной модели. Более того, в интернет утекло видео, на котором, возможно, и показан следующий iPhone SE, пишет техноблог Digitark.

С момента анонса и выхода первой модели iPhone SE вскоре пройдёт 2 года, но для гаджета до сих пор не было представлено замены. Как правило, линейка мобильных устройств Apple пополняется новыми моделями раз в год – iPhone SE же стал исключением, несмотря на широкую популярность и репутацию бюджетного iPhone или iPhone для начинающих.

Смартфон стал первым “компактным” iPhone в серии; компания Apple продавала гаджет наряду с флагманом того времени iPhone 6S. Что касается дизайна смартфона, то он был полностью позаимствован у выпущенного в 2013 году iPhone 5S.