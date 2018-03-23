Через три недели будет тепло как летом, или это красивая мечта российского метеопортала?

В последние пару дней портал Gismeteo обещает, что в середине апреля температура воздуха в Вильянди поднимется до 20 градусов, или даже больше, по крайней мере, 16 градусов тепла обещают днем практически на целую неделю.

Sakala спросила, что по поводу такого прогноза думает ведущий синоптик отдела прогноза погоды метеослужбы Агентства окружающей среды Тайми Пальяк. Она ответила, что это - чересчур.

«Вероятнее всего вторая половина апреля принесет волны тепла, но чтобы погода в наших широтах стала стабильно теплой, это - маловероятно, - сказала Пальяк. – Обычно тепло приходит в конце апреля на Юго-Восток и Восток Эстонии, и температура воздуха может резко подняться выше 15 градусов».

По словам ведущего синоптика, апрельские волны тепла – с возможным охватом всей Эстонии – обычно краткосрочны, длятся несколько, или даже всего один день. После этого воздух вновь охлаждается.

«Прогноз более чем на две недели для Эстонии можно сравнить с тем, что слепая курица иногда тоже находит зернышко, - сказала Пальяк, признав, что обычно погода в апреле имеет переменчивый характер. – Не зря говорят: переменчив, как погода в апреле».

Она объяснила, свойственная зиме арктическая погода еще попытается играть свою роль, но в то же время на юге воздушные массы уже настолько прогрелись, что все сильнее продвигаются в сторону севера.

«Так холодная воздушная масса на севере смешивается с теплой, - отметила Пальяк. – По нынешней картине кажется, что, по крайней мере, до первой недели апреля у нас будет удерживаться скорее холодная погода. После, вероятнее всего, теплые волны доберутся досюда, но как точно это будет выглядеть, пока говорить рано».

Пальяк добавила, что сама она за прогнозами портала Gismeteo следит не настолько часто, чтобы можно было дать оценку, насколько они обычно точные или не точные.

КРАЙНОСТИ

Самая высокая и самая низкая температура воздуха, зарегистрированные в Вильянди и остальной Эстонии в апреле.

Куузику –24,4° (4 апреля 1942 года)

Вильянди –18,0° (5 апреля 1956 года)

Кунда +27,6° (24 апреля 2000 года)

Viljandi +27,3° (24 апреля 2000 года)