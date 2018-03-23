Гарет Саутгейт: «Меня мало интересуют слова МИД Великобритании о ЧМ-2018. В России мне было комфортно»

"Если бы я был фанатом, я бы отправился в Россию. Я провел некоторое время в России и чувствовал себя невероятно комфортно. Но каждый сам решает, чего он хочет. Что я думаю о сравнении Чемпионата мира с нацисткой Олимпиадой?

Неуместное сравнение. ЧМ - это всегда фестиваль футбола

Я думаю, остальной мир так и относится к этому турниру. Меня мало интересует, что об этом думает министр иностранных дел.

В прошлом году я был в России в Кубке Конфедераций, и из Чили приехало около 15 000 фанатов. На стадионах была невероятная атмосфера, и это было похоже на другие чемпионаты мира, на которых я был.

Ситуация развивается, и мы не знаем, к чему все придет в июне, но текущее положение дел не помешает мне отправиться на ЧМ-2018, – сказал Саутгейт.

«Я не не думаю, что мы должны говорить только о расизме в России. Нам нужно навести порядок в собственном доме, чтобы в нашей стране все было нормально, не было бы расизма.

Мы продолжаем указывать пальцем на Россию, где будем гостями через несколько месяцев, но не говорим об этой проблеме у себя.

Не было разговора, что мы не поедем на чемпионат мира. Были опасения по поводу безопасности, но у нас таких опасений нет», – добавил тренер.

«Не думаю, что мы будем самой популярной командой на чемпионате мира, учитывая то, как сейчас развивается ситуация. Я проходил через это с разными командами, так что, может, мы используем этот фактор как дополнительную мотивацию.