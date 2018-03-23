В Чехии спорят о выходе из ЕС

Уже не первую неделю в Чехии идет дискуссия о проведении референдума по членству республики в ЕС, пишет Inopressa. Провести голосование о выходе страны из ЕС особенно требует праворадикальная партия "Свобода и прямая демократия". Референдум поддерживает и переизбранный в конце января президент Милош Земан, сообщает корреспондент.

На фоне дебатов о возможном выходе Чехии из ЕС тревогу бьет бизнес страны. Согласно опросу, проведенному Чешско-германской торгово-промышленной палатой в Праге, 78% всех чешских предприятий уже обеспокоены дискуссией. Наибольшая обеспокоенность - у крупных промышленных предприятий, которые пользуются преимуществами внутриевропейского рынка, отмечается в статье.

"Чехия, как и соседние Польша и Словакия, вступила в ЕС в 2004 году в рамках так называемого расширения ЕС на восток. Однако с тех пор чехи не особенно воодушевлены Европой. Не в последнюю очередь настрой против европейской интеграции создавали симпатизирующий России президент Милош Земан и его предшественник Вацлав Клаус, выступавший против ЕС. При этом Чехия как ни одна другая страна пользуется свободами внутреннего рынка ЕС", - пишет Зибенхаар.

В настоящий момент страна переживает экономический бум. "Люди здесь должны знать, что такое очень позитивное развитие экономики не будет продолжаться, если страна покинет ЕС, - говорит экономист Клеменс Фюст, руководитель Института экономических исследований (IFO). - Население стоит спросить: готовы ли вы поставить под угрозу очень хорошие перспективы развития ради независимости?".

"К сожалению, дебаты о выходе Чехии из ЕС стали частью политической игры, - заявил в разговоре с изданием Маттиас Барнер, руководитель Фонда им. Конрада Аденауэра в Праге. - Премьер-министру Бабишу все еще не хватает парламентского большинства, и он ведет переговоры с силами, критически настроенными к Евросоюзу. Дебаты о выходе из ЕС являются также выражением распространяемого чувства грозящей потери суверенитета, которым, к сожалению, управляют политические силы".

Причиной актуальной "еврофобии" является европейская политика в отношении беженцев, которая обязывает Чехию и ее соседей - Польшу и Словакию - принимать мигрантов, поясняет автор. Это обязательство вызывает сопротивление в рядах чешских партий, в частности в правительственной партии "АНО" Андрея Бабиша и партии "Свобода и прямая демократия", что может привести к проведению голосования по выходу страны из ЕС.