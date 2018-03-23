Фото: гениальное решение, как использовать пустующее во многих домах помещение

Лестничная площадка в двухэтажном доме необходима. Но зачастую она получается слишком большой, и домовладельцы начинают подумывать, как бы с пользой использовать это простаивающее пространство. Там строят гардеробные, отгораживают раздвижными дверями уголок для небольшой спальни или кабинета и даже обустраивают ванные комнаты. Один из таких случаев описывается ниже.

Так использовалось это пространство до перестройки. ФОТО: coloradonest.com

Блогер и дизайнер по имени Лаура решила превратить в ванную часть лестничной площадки, которая использовалась в качестве кабинета.

Семье из пяти человек кабинет был не особенно нужен, а вот одной ванной комнаты точно не хватало. Для этого пришось построить одну стену.

Помещение после перестройки. ФОТО: coloradonest.com

Так как бюджет был ограничен, материалы и обстановку пришлось добывать различными путями. Так, дизайнерскую ванну, купленную вместо обычной, пришлось покрасить. Тумбочка для установки раковин нашлась на блошином рынке и подверглась реставрации. Результат превзошел все ожидания. Теперь никто и не вспоминал, что вместо этой стильной ванной находилось пустое помещение.

Раковины установили в купленную на блошином рынке тумбочку. ФОТО: coloradonest.com