пятница, 23 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: гениальное решение, как использовать пустующее во многих домах помещение

Фото: гениальное решение, как использовать пустующее во многих домах помещение

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: coloradonest.com

Во многих частных домах можно найти помещение, которое практически не используется: это лестничная площадка, или холл второго этажа. Портал Kodu нашел решение для этой сложной проблемы. 

Лестничная площадка в двухэтажном доме необходима. Но зачастую она получается слишком большой, и домовладельцы начинают подумывать, как бы с пользой использовать это простаивающее пространство. Там строят гардеробные, отгораживают раздвижными дверями уголок для небольшой спальни или кабинета и даже обустраивают ванные комнаты. Один из таких случаев описывается ниже. 

Так использовалось это пространство до перестройки. 

ФОТО: coloradonest.com

Блогер и дизайнер по имени Лаура решила превратить в ванную часть лестничной площадки, которая использовалась в качестве кабинета. 

Семье из пяти человек кабинет был не особенно нужен, а вот одной ванной комнаты точно не хватало. Для этого пришось построить одну стену.  

Помещение после перестройки. 

ФОТО: coloradonest.com

Так как бюджет был ограничен, материалы и обстановку пришлось добывать различными путями. Так, дизайнерскую ванну, купленную вместо обычной, пришлось покрасить. Тумбочка для установки раковин нашлась на блошином рынке и подверглась реставрации. Результат превзошел все ожидания. Теперь никто и не вспоминал, что вместо этой стильной ванной находилось пустое помещение. 

Раковины установили в купленную на блошином рынке тумбочку. 

ФОТО: coloradonest.com

Больше фото - ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ